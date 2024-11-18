以總理住所1月內2度遇襲 2閃光彈墜庭院 警逮3嫌

以色列總理內唐亞胡位於北部城鎮賽塞沙里亞住所16日遭閃光彈襲擊。圖為內唐亞胡10月底出席軍方紀念活動。（路透）

以色列 總理內唐亞胡位於北部城鎮賽塞沙里亞（Caesarea）住所16日遭2枚閃光彈襲擊，這是內唐亞胡的私宅近一個月來第二次遇襲，以色列國家安全局稱是「嚴重」安全事件，目前尚不清楚幕後主使，警方17日已逮捕3名嫌疑人。

據悉，3名嫌犯其中1人是軍事預備役的高級軍官。

內唐亞胡這間住所10月19日也曾遭無人機攻擊，黎巴嫩武裝組織真主黨 後來出面宣稱是他們所為；內唐亞胡當時指控真主黨企圖暗殺他和他的妻子。

中央社引述法新社和路透報導，以色列國家安全局與警方發布聯合聲明表示：「兩枚閃光彈落在總理住所外的庭院內。「事件發生時，總理及其家人並不在屋內。目前已展開調查。這是一宗嚴重事件，且代表危險升級。」

路透報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）17日稍早在社群平台X表示，此舉已經「踩紅線」，要求安全與執法機關採取必要措施。

以總統赫佐格（Isaac Herzog）也譴責此事件，並警告「公共領域發生的暴力行為增加」。他在社群媒體平台X發文表示：「我已與國家安全局局長通過話，並表達有迫切需要來進行調查，盡快處理這起事件的相關人士。」

以色列軍隊與真主黨自2023年10月以來就一直隔空交火。以方並於今年9月底升高打擊真主黨的力道，除轟炸黎國南部和東部大片地區，也地面入侵邊境 村莊。