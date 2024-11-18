我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

以總理住所1月內2度遇襲 2閃光彈墜庭院 警逮3嫌

編譯盧思綸／綜合17日電
以色列總理內唐亞胡位於北部城鎮賽塞沙里亞住所16日遭閃光彈襲擊。圖為內唐亞胡10月底出席軍方紀念活動。（路透）
以色列總理內唐亞胡位於北部城鎮賽塞沙里亞住所16日遭閃光彈襲擊。圖為內唐亞胡10月底出席軍方紀念活動。（路透）

以色列總理內唐亞胡位於北部城鎮賽塞沙里亞（Caesarea）住所16日遭2枚閃光彈襲擊，這是內唐亞胡的私宅近一個月來第二次遇襲，以色列國家安全局稱是「嚴重」安全事件，目前尚不清楚幕後主使，警方17日已逮捕3名嫌疑人。

據悉，3名嫌犯其中1人是軍事預備役的高級軍官。

內唐亞胡這間住所10月19日也曾遭無人機攻擊，黎巴嫩武裝組織真主黨後來出面宣稱是他們所為；內唐亞胡當時指控真主黨企圖暗殺他和他的妻子。

中央社引述法新社和路透報導，以色列國家安全局與警方發布聯合聲明表示：「兩枚閃光彈落在總理住所外的庭院內。「事件發生時，總理及其家人並不在屋內。目前已展開調查。這是一宗嚴重事件，且代表危險升級。」

路透報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）17日稍早在社群平台X表示，此舉已經「踩紅線」，要求安全與執法機關採取必要措施。

以總統赫佐格（Isaac Herzog）也譴責此事件，並警告「公共領域發生的暴力行為增加」。他在社群媒體平台X發文表示：「我已與國家安全局局長通過話，並表達有迫切需要來進行調查，盡快處理這起事件的相關人士。」

以色列軍隊與真主黨自2023年10月以來就一直隔空交火。以方並於今年9月底升高打擊真主黨的力道，除轟炸黎國南部和東部大片地區，也地面入侵邊境村莊。

以色列 真主黨 邊境

上一則

以再空襲加薩北部 至少30死59失蹤

下一則

繼美俄中北韓後 印度躋身「高超音速導彈」俱樂部

延伸閱讀

以色列總理住所1個月內2度遇襲 2閃光彈墜落庭院 尚未確定主使

以色列總理住所1個月內2度遇襲 2閃光彈墜落庭院 尚未確定主使
內唐亞胡將送川普當選大禮 華郵：以色列明年1月前獻「以黎停戰書」

內唐亞胡將送川普當選大禮 華郵：以色列明年1月前獻「以黎停戰書」
內唐亞胡稱批准真主黨呼叫器爆炸案 以色列首承認參與

內唐亞胡稱批准真主黨呼叫器爆炸案 以色列首承認參與
以色列球迷荷蘭遇襲 總理派機助撤離 他譴責「反猶」

以色列球迷荷蘭遇襲 總理派機助撤離 他譴責「反猶」

熱門新聞

29歲華裔投行女子葉光楣(Guangmei Ye，音譯)遭到男友殺害。(截取自領英)

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

2024-11-14 15:41
巴西第一夫人姜嘉昨天在一場20國集團（G20）活動中，罵「馬斯克，X你的」。（擷自X@Metrópoles）

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

2024-11-17 13:23
阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷。（截自X@MarioNawfal）

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

2024-11-17 11:00
美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
拜登總統。(歐新社)

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

2024-11-17 14:39

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地