繼美俄中北韓後 印度躋身「高超音速導彈」俱樂部

印度16日聲稱成功試射遠程高超音速導彈，圖為2013年印度閱兵式上展示的烈火-V型洲際彈道導彈。（美聯社）

印度 16日測試該國研發的遠程高超音速導彈首告成功，國防部 長辛格（Rajnath Singh）稱這是印度的「重大里程碑」，標誌該國躋身「高超音速導彈俱樂部」，成為繼美國、俄羅斯 、中國、北韓之後，第五個掌握超高音速導彈技術的國家。

綜合媒體報導，印度17日發聲明，指國防研究及發展組織（DRDO）16日晚於東部奧里薩邦（Odisha）的卡拉姆島試射了一枚可攜不同種類彈頭、飛行超過1500公里的高超音速導彈，飛行數據顯示高度準確地擊中目標。官方聲明沒有披露該導彈和試射的詳情，惟從所發布片段可見它是使用軸數不多的移動式發射器發射。印度國防部曾聲言要研發6馬赫（音速6倍，時速約7410公里）的高超音速導彈。它2020年曾表示成功測試高超音速技術驗證飛行器（HSTDV），成為今次實驗的基石。

印度國防部長辛格在X表示，這是使印度「躋身擁有同類關鍵先進軍事技術能力的出類拔萃國家之列」的「歷史性時刻、重大成就」。

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）指出，目前僅美國、中國、俄羅斯展示過擁有高超音速導彈技術，北韓和葉門胡塞武裝對外宣稱做過測試，但未獲證實；而日本、澳洲、法國、德國也在研究中。

高超音速導彈的飛行速度達音速5倍（時速6120公里）或以上，可以低飛，且它不像彈道導彈有預定的拱形彈道，而是能夠中途被操縱改變目標，因此一般防禦系統無法偵測或攔截，有利其達成攻擊任務。

印度近年加強了與西方國家的軍事防衛合作，包括與日本、美國、澳洲3國組成「四方安全對話」（QUAD）。

作為核武國家，印度還是俄羅斯軍火的重要購買國，其中包括S-400導彈防禦系統，儘管美國此前曾發出制裁威脅，但最終仍未能阻止俄印之間的軍火交易。

印度進行此次超高音速導彈試驗前夕，中國剛剛在一次航空展上展示了其日漸強大的空軍力量，其中包括J-35A隱形戰機以及攻擊型無人機技術。中國官媒報導稱，此次珠海航空展上還首次展示了用於攔截彈道導彈以及超高音速導彈的HQ19地空導彈系統。