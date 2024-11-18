10分鐘畫面曝光…阿富汗出現幽浮群 飛彈射穿竟沒事

阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷。（截圖X影音）

美國鄉民論壇Reddit近日一段影片引發熱議，在阿富汗 一處軍事基地上空，一群不明飛行物體（UFO ，又稱「幽浮」）遭到飛彈瞄準擊中後竟然毫髮無傷，令大批網民瞠目結舌。

每日郵報報導，Reddit幽浮討論串「The UFOs subreddit」提供人們討論目擊幽浮的經驗與新聞調查等，而15日一名網友上傳一段長達10分鐘影片，最一開始，鏡頭瞄準軍事基地外的平坦地帶，隨後放大拉近到遠處的山脈，可見4個黑色小點懸浮在半空中。

片刻後，鏡頭更近距離捕捉到這些神秘球形物體，似乎底部滴落某種燃料。隨後，一枚短程飛彈從畫面右上方進入，撞擊兩個懸浮球體，貌似直接穿透它們。

球體在被擊中後似乎爆炸，但碎片很快消散在空中，揭示出這些球體實際上毫髮無損。

許多觀看影片的人最初認為這些奇怪小點可能是訓練目標或照明彈。然而，當影片接近6分鐘時，攝影模式從FLIR（利用熱成像技術創建紅外圖像的攝像機）切換為正常視角，這些球體顯現為發光的多彩點，這些特徵與訓練目標或照明彈明顯不同，而且它們以固定的空間關係彼此移動。

鮮豔的粉紅色、橙色、紫色和黃色的光芒從球體中脈動閃爍，隨著它們飄浮空中緩慢而一致移動。

隨後還有其他網民留言分享在阿富汗有過類似經驗，甚至稱那些球體的移動速度十分迅速，彷彿一道光。另一位網民似乎表示同意並回應道：「我小時候在中西部也見過類似的東西。當它衝向天空時，看起來像是倒退的流星，然後就像完全從存在中消失了一樣。」

這並不是阿富汗上空第一次可能目擊不明飛行物。 一位不願透露姓名的美國退休 海軍高級首長表示，他和其他軍人在2000年代初期在阿富汗的天空中觀察到了一個金屬球。他指出，他的觀察結果與去年美國參議院聽證會上播放的影片非常相似。 然而，他由於安全協議和擔心法律後果，無法提供更詳細的資訊。