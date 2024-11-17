澳日美防長會談 三國聯合聲明強調台海和平重要性

澳洲、美國及日本國防部長今於澳洲北部達爾文（Darwin）舉行會談，並在會後發表聯合聲明。圖為7月18日，在澳洲達爾文名迪海灘舉行的黑色演習中，戰鬥機飛過人群。（路透）

澳洲 、美國及日本國防部長今於澳洲北部達爾文（Darwin）舉行會談，並在會後發表聯合聲明，強調台灣海峽和平與穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議題。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及日本防衛大臣中谷元今日齊聚達爾文，針對三國國防合作、台海局勢、南海議題、烏俄衝突、朝鮮半島局勢等展開對話。

三國防長在聯合聲明中，強調台灣海峽和平與穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議題。

三國防長並表達對南海局勢的關切，重申對南海及東海破壞穩定行為的嚴重擔憂，包括中國對菲律賓及其他沿海國家船隻採取的危險行為，並堅決反對任何試圖以武力或脅迫單方面改變現狀的行為。

聲明強調，各國應遵守國際法，尤其是「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），以確保自由航行、飛行自由及其他合法的海上活動。三國並確認2016年南海仲裁案裁決的最終性和法律約束力，並呼籲所有國家根據國際法以和平方式解決爭端。

此外，聲明歡迎澳洲、日本、菲律賓及美國在南海進一步深化國防合作，透過定期的海上合作行動，共同支持區域海上安全並維護國際法。

聲明也關注朝鮮半島局勢，嚴厲譴責北韓 的不穩定行為，特別是北韓於10月31日進行的洲際彈道飛彈試射，認為這對國際和平與穩定構成重大威脅。三國重申，致力於實現朝鮮半島的完全無核化，並敦促北韓立即停止挑釁行為。

針對烏俄衝突，聯合聲明對北韓向俄羅斯 提供軍事資源以支持俄羅斯在烏克蘭的侵略行動，以及北韓軍隊部署至俄羅斯的行為表達嚴重關切。聲明呼籲俄羅斯立即、全面且無條件地撤出所有軍隊，恢復烏克蘭在其國際公認領土內的主權，並敦促包括中國在內的第三國遵守國際法，避免為俄羅斯的侵略行為提供任何形式的支持。

此外，馬勒斯今天也宣布，自2025年起，日本自衛隊「水陸兩棲機動團」（ARDB）將加入美國海軍陸戰隊在澳洲北部的定期部署及相關演習。此舉標誌澳、日、美三方國防合作的重大推進。