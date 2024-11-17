長達22公尺 巨型恐龍「火神」骨架售出 法國拍賣600萬歐元成交

根據媒體得自兩間拍賣行的消息，長達22公尺的巨型草食恐龍骨架「火神」（Vulcain）今天以600萬歐元售予一位匿名收藏家。圖為Vulcain在法國拍賣行在丹皮埃爾城堡舉行的拍賣會上展出。（路透）

根據媒體得自兩間拍賣 行的消息，長達22公尺的巨型草食恐龍 骨架「火神」（Vulcan）今天以600萬歐元（約632.5萬美元）售予一位匿名收藏家。

法新社得自波卡吉（Collin du Bocage）與巴巴羅薩（Barbarossa）拍賣行的消息指出，一位匿名收藏家以原先470萬歐元，後來升至600萬歐元的金額取得在美國出土的迷惑龍（Apatosaurus）骨架，此數字包括相關費用。

波卡吉拍賣行表示，買家承諾允許「火神」在博物館展出，「我們很高興買家打算將它出借給機構」。

這具巨型草食動物的骨架由原始骨骼的75%至80%組成，距今大約有1億5000萬年的歷史。

拍賣商巴巴羅薩在網站上表示，它是「全球拍賣會所售出的最大恐龍」。

這具恐龍遺骸出土後被送往法國東南呂貝宏（Luberon）的帕萊莫夫實驗室（Paleomoove Laboratory）進行為期兩年的修復。

這隻巨型動物活著的時候骨骼重量可達20公噸，骨架在巴黎西南約50公里丹皮埃爾伊夫林（Dampierre-en-Yvelines）的城堡度過夏天，拍賣即在當地進行。

這具綽號「火神」（Vulcan）的恐龍骨架是2018年於美國懷俄明州 發現。

「火神」的挖掘是在2019年至2021年間進行，由法國投資者資助，這組化石包含300塊骨頭，隨後運往法國修復。

「火神」預估拍價約在300至500萬歐元之間。根據銷售合約，未來它的所有者將保證讓古生物學家接觸並對其進行研究。