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印度醫院氧氣機故障火災 10新生兒罹難、16命危

編譯中心／綜合16日電
印度北部一間醫院的新生兒加護病房發生火災後，一名婦女將孩子送往急診室。（美聯社）
印度北部一間醫院的新生兒加護病房發生火災後，一名婦女將孩子送往急診室。（美聯社）

印度當局16日表示，北部一間醫院的氧氣機發生故障，在新生兒加護病房引發火災，造成10名新生兒不幸因燒燙傷與窒息而喪命，另有16名嬰兒生命垂危。

中央社綜合路透與法新社報導，北方邦（Uttar Pradesh）首府勒克瑙（Lucknow）西南方約285公里詹西區（Jhansi）的瑪哈拉尼．拉克西米白醫學院（Maharani Laxmibai Medical College）15日晚間發生大火。

北方邦行政官員帕泰克（Brajesh Pathak）表示，「很不幸地，有10名嬰兒喪命。已確認7具遺體的身分，還有3具尚未查明身分。」

帕泰克說，這間醫院今年2月才執行過安檢，3個月後又進行了消防演習，「當局將調查起火原因。若發現任何疏失，將對相關人員採取嚴格行動，絕不寬貸。」

官員指出，病房中高濃度的可燃性氣體，助長火勢突然迅速延燒。

新德里電視台（NDTV）報導，火災發生當下，新生兒加護病房裡一共有54名嬰兒。

印度總理莫迪在社群媒體平台X上稱這起災難造成的死傷「令人痛心」，他說：「謹對痛失無辜孩子的人們致上我最深的哀悼。我向上天祈求，盼能給予他們力量來承受這巨大的傷痛。」

印度 社群媒體

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