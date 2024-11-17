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加拿大郵政5.5萬人罷工 暫停郵遞 物流嚴重受阻

編譯中心／綜合16日電
安大略省密西沙加的一處設施外，郵政工人進行罷工。（路透）
安大略省密西沙加的一處設施外，郵政工人進行罷工。（路透）

在持續一年的勞資談判宣告破裂後，代表逾5.5萬名工人的加拿大郵政工會15日起發動全國大罷工，加拿大郵政業務、物流因此受到嚴重影響。

綜合文匯報、中新社報導，工會重申其在工資、工作條件、退休權利、擴大郵局服務等方面的訴求，要求加薪幅度與通脹掛鈎，將生活成本調節金納入為基本工資，以及改善工作環境，但指出經過一年談判，仍與資方存在重大分歧，因而作出罷工這個「艱難決定」。

加拿大郵政曾提出4年內年薪增加11.5%等建議，但未獲工會接納。

此次大罷工發生在「黑色星期五」購物季和年末假期季臨近之際，將對加拿大的物流、經濟和民眾生活等造成衝擊。加拿大郵政表示，郵政客戶將遭遇延誤，受罷工影響，郵件和包裹將無法處理或投送，一些郵政網點將關閉，已進入郵政網絡的物品應享有的服務保障也會受影響。在罷工終結前，加拿大郵政將不接收新的郵遞物品。

加拿大郵政承諾，郵政網絡中的所有郵件和包裹都將確保安全；一旦恢復運營，將按先進先出的原則盡快投遞。但其預計處理和投遞工作需要一段時間才能完全恢復正常。 

加拿大郵政自2018年起累計虧損達30億加元（約21億美元），形容正處於危急關頭，這次罷工料會進一步影響收入。

加就業及社會發展部近日表示，若郵政工人罷工，政府向民眾郵寄養老金、失業保險金等社會福利實體支票以及護照等的遞送服務可能會受到影響。 　 

加拿大勞工和耆老事務部長麥金農在郵政工人罷工前表示，聯邦政府的特別調解員正努力地與勞資雙方合作，提供支持，確保雙方擁有「達成協議所需的一切」，強調「加拿大人需要他們達成協議」。

郵政 加拿大 罷工

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