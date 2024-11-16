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2025旅遊最安全排行冰島奪冠 亞洲只有這國家上榜

編譯中心／綜合15日電
美國大型旅險業者「波克夏旅遊保險」公布2025年15個最安全的國家排行，由冰島奪冠；圖為冰島西南部維克村（village of Vik）。（路透）
美國大型旅險業者「波克夏旅遊保險」公布2025年15個最安全的國家排行，由冰島奪冠；圖為冰島西南部維克村（village of Vik）。（路透）

美國大型旅險業者「波克夏旅遊保險」公布2025年15個最安全的國家排行榜，今年排名第9的冰島躍升第一，原本冠軍加拿大退居第3。此外，亞洲國家僅日本上榜。

波克夏旅遊保險針對大量美國旅客調查過去5年內造訪何處，曾到訪特定國度的旅客方可獲邀評分。根據排行榜，前5名分別為冰島、澳洲、加拿大、愛爾蘭、瑞士。

冰島全國只有一條主要道路且幾乎從不塞車，交通事故發生率低，唯一要注意的是火山活動。澳洲國土面積廣大但人口相對稀少，犯罪率很低，遊客要注意的是各種野生動物。加拿大犯罪率也很低，駕車旅遊要小野生動物出沒。

愛爾蘭以人民友善著稱，除了汽車為右駕要多注意，遊客只需備妥地圖與雨衣。

瑞士各大城市除了竊盜沒什麼大問題，但夜間10時至清晨7時要避免喧嘩，冬季要當心氣候變遷導致冰川融化而帶來的雪崩、山崩。

第6至第10名為紐西蘭、德國、挪威、日本、丹麥。

紐西蘭比澳洲更難到達，臨時起意到訪的旅客更少，大大降低犯罪率，當局對農產品申報有嚴格規定。德國交通工具發達，鄉村比城市更安全，但不能把頌揚法西斯主義、納粹、第三帝國與相關文學、樂曲、用品攜入或攜出德國，否則違法。

挪威首都以外都是鄉村，奧斯陸可能是歐洲最安全的首都，偏遠島嶼缺乏醫療資源與交通基礎建設，萬一生病將大傷荷包。日本是榜單之中唯一的人口高密度國家，人口密度居全球前50名，凶殺案發生率非常低。丹麥社會溫暖熱情，駕駛汽車要注意紅燈禁止右轉。

第11至第15名為葡萄牙、西班牙、英國、荷蘭、瑞典。

澳洲 冰島 德國

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