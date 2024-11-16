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川普勝選X平台爆出走潮 對手Bluesky增數百萬用戶

編譯中心／綜合15日電
X競爭對手Bluesky（圖）近日則湧入數百萬用戶。（路透）
X競爭對手Bluesky（圖）近日則湧入數百萬用戶。（路透）

川普（Donald Trump）勝選後，其盟友馬斯克旗下社群媒體X掀用戶出走潮，加上X即將調整服務條款，可能使其面臨嚴峻法律挑戰，X競爭對手Bluesky近日則湧入數百萬用戶。

路透報導，Bluesky於14日表示，過去一周新增約250萬用戶，總用戶數已超過1600萬。Bluesky是眾多試圖取代X的應用程式（App）之一。馬斯克（Elon Musk）於2022年收購推特（Twitter），並在2023年將其更名為X。

Bluesky在聲明中表示：「我們在按讚、追蹤、開設新帳戶等各種互動形式，都看到創紀錄的活躍度，我們有望在一天內大增100萬新用戶。」

包括對抗網路仇恨中心（Center for Countering Digital Hate，CCDH）、英國「衛報」以及曾擔任美國有線電視新聞網（CNN）主播的勒蒙（Don Lemon）等多個知名機構和人士紛紛表示，由於擔心X即將調整內容及服務條款，他們將離開這個社群平台。

美國總統大選期間，事實查核專家抨擊X在關鍵激戰州助長散布假消息一事上扮演要角。

據數據分析公司SimilarWeb，在11月6日川普當選總統的消息傳出後，X在美國吸引4650萬人次造訪，單日訪客數為過去一年來最多，還比過去數月的日均訪客量高出38%。

然而，SimilarWeb的數據顯示，已有超過11萬5000名美國網友停用X帳戶，停用人數是馬斯克收購該平台以來最多。

同時，Bluesky的網站在11月6日吸引約120萬名訪客，超過Meta Platforms旗下Threads同日的95萬訪客數。但在App方面，Threads訪問量仍超過Bluesky。

馬斯克 川普 美國總統大選

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