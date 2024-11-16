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WSJ：伊朗書面承諾華府 保證不會暗殺川普

記者顏伶如／綜合報導
美國官員說，伊朗上個月對拜登政府提供書面承諾，保證不會暗殺可望再次執政的前總統川普。圖為伊朗民眾在街頭焚燒拜登、川普畫像。(美聯社)
美國官員說，伊朗上個月對拜登政府提供書面承諾，保證不會暗殺可望再次執政的前總統川普。圖為伊朗民眾在街頭焚燒拜登、川普畫像。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)15日獨家報導，美國官員說，伊朗上個月對拜登政府提供書面承諾，保證不會暗殺可能再次執政的前總統川普

報導指出，伊朗是在10月14日提供書面訊息。今年9月間，華府私下對德黑蘭提出書面警告。官員表示，拜登政府對伊朗的交涉，反映了美國對伊朗的公開喊話，美國將川普人身安全受到威脅列為國家安全優先事項，任何行刺川普的企圖都將視同開戰。

司法部上周整理了伊朗在大選之前針對川普的暗殺計畫，官員表示，伊朗從來不曾停止企圖行刺可能再次執政的川普。與伊朗有關的一名巴勒斯坦男子，因涉嫌密謀行刺川普而在今年8月遭到聯邦檢察官起訴之後，川普競選期間的維安戒備升級。

伊朗最高軍事將領蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)2020年1月遭美軍無人機攻擊死亡之後，伊朗揚言將報復川普及川普政府官員。

曾經在川普第一任期參與執行伊朗政策的三名前任官員，由於面臨德黑蘭暗殺威脅，卸任之後迄今仍有特勤局(Secret Service)保護，包括前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)、前伊朗特使胡克(Brian Hook)、前國家安全顧問波頓(John Bolton)。

報導指出，拜登政府掌握伊朗可能發動暗殺的情報之後，今年7月對川普提高特勤局的維安保護。

過去幾天，伊朗否認密謀暗殺川普。伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)表示，暗殺傳聞是「三流鬧劇」(third-rate comedy)。

報導指出，華府9月對德黑蘭提出書面警告，收到伊朗書面訊息回應是在10月1日伊朗飛彈空襲以色列之後；伊朗的書面訊息並沒有特定官員簽名，內容重申德黑蘭先前對川普的指控，譴責川普下令暗殺蘇雷曼尼，已經構成犯罪。

美國官員說，伊朗上個月對拜登政府提供書面承諾，保證不會暗殺可望再次執政的前總統川...
美國官員說，伊朗上個月對拜登政府提供書面承諾，保證不會暗殺可望再次執政的前總統川普。圖為川普14日在海湖莊園參加非營利組織「美國第一政策研究中心」晚宴。(路透)

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