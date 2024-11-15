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富國俱樂部移動潮 OECD會員國去年湧650萬移民創高

編譯湯淑君／綜合14日電
英國金融時報報導，14日公布的報告顯示，去年循合法管道湧入38個OECD會員國定居的移民，總計約650萬人，超越2022年創下的600萬人紀錄。（歐新社）
英國金融時報報導，14日公布的報告顯示，去年循合法管道湧入38個OECD會員國定居的移民，總計約650萬人，超越2022年創下的600萬人紀錄。（歐新社）

經濟合作發展組織（OECD）數據顯示，2023年湧入這些富國的合法移民人數升抵空前新高水準，有助於促進經濟成長與就業創造，卻也導致國內反政府情緒高漲。

英國金融時報報導，14日公布的報告顯示，去年循合法管道湧入38個OECD會員國定居的移民，總計約650萬人，不僅超越2022年創下的600萬人紀錄，還高出將近10%，反映外籍勞工需求旺盛，海外深造人潮踴躍。OECD成員國多為富有的工業發達國家，所以又被稱為「富國俱樂部」。

經濟學家認為，跨國移民潮大增，協助富裕經濟體從新冠疫情和俄烏戰爭爆發後的低潮復甦。但眾多選民不滿移民潮有增無減，透過非正規管道尋求庇護者也愈來愈多。這導致OECD會員國政府面臨選票流失，有的還失去政權，例如美國。取締無證移民是美國總統當選人川普的主要政見。

報告顯示，約三分之一的OECD成員國去年接納的移民數創新高，包括加拿大、法國和日本。

英國增幅最大，並且首度超越美國；美國去年移民人數淨增75萬人，照護業招聘人手是主要驅動力。美國2023年接納120萬個合法永久移民。

高盛本周發布報告指出，去年初以來，加拿大、紐西蘭、挪威、瑞典、德國和英國的就業成長幾乎全靠移民驅動。移民也使美國勞動力增加超過400萬人。

其他昔日移民大量湧入的國家，例如加拿大、澳洲和英國，已推出更嚴格的規定限縮移工人數。加拿大甚至首度訂出臨時居民人數上限。

這三國也檢討對外籍學生政策，以舒緩房市過熱壓力。英國如今禁止碩士生偕同家屬，澳洲和加拿大則提高費用並對學生人數設限。荷蘭也將採取類似措施，並限制英語授課數目。

OECD國際移民部門主管杜蒙表示，美國礙於勞工供不應求，例如餐旅業和醫療照護業缺工嚴重，未來將難以對合法移民關起大門；其他國家基於人口高齡化，也需要引進勞工才能吸引外國直接投資。

移民 加拿大 勞工

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