打點以美外交 內唐亞胡推停戰祝賀川普回鍋白宮

聯合國指出，以色列在加薩走廊的戰爭行為符合種族滅絕特徵；圖為以色列14日空襲黎巴嫩貝魯特南部，現場濃煙密布。（歐新社）

華盛頓郵報13日引述以色列 知情人士獨家報導，以國總理內唐亞胡心腹、戰略事務部長德默爾10日對美國總統當選人川普 及其女婿庫許納說，內唐亞胡正盡快與黎巴嫩 真主黨達成停火協議，打算將此一停戰計畫作為祝賀川普回鍋白宮的禮物，好提前打點以美外交。

這些知情人士是三位以色列前、現任官員。德默爾這次訪美先赴川普的佛州海湖莊園，再前往白宮和拜登政府官員會談。這顯示白宮新主人出爐後，美國的政治重心正迅速轉移。知情人士說，「以色列將送川普某種禮物」，「預計明年1月將在黎巴嫩問題上達成共識」。

該報導說川普10日在海湖莊園的談話重點，是以色列對黎巴嫩的停火提議，其中涉及西方國家與俄羅斯的合作。若以黎停火談判最終破裂，以色列將制定計畫加強在黎巴嫩的地面作戰行動。不斷修改的以黎停火協議條款將要求真主黨民兵撤退至利塔尼河以外。這條河是2006年以色列與真主黨戰爭後，建立的聯合國監督緩衝區北部邊緣。

該報導稱，內唐亞胡在5日美國大選正式投票日前，就積極為華府的新時代布局。他定期與川普聯繫，德默爾則跟庫許納保持往來。庫許納在川普第一任時負責讓以色列和四個阿拉伯國家的關係正常化，並持續與該地區維持人際與金融關係。

另據一名前川普政府官員，即使庫許納在明年1月上台的川普新政府沒有任何白宮正式職位，預料也將在未來以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化的談判中扮演顧問角色。

另據英國新聞週刊（Newsweek）引述土耳其媒體報導，土耳其總統厄多安13日宣布，土耳其已正式斷絕與以色列的外交關係。

厄多安在完成對沙烏地阿拉伯與亞塞拜然的訪問後，在專機上向記者發表此番言論。他強調對以色列在加薩與黎巴嫩的行動表示譴責，稱其為「種族滅絕」。

此外，聯合國調查以色列行為特別委員會14日指出，以色列在加薩走廊的戰爭行為符合種族滅絕特徵，並指控以色列運用飢餓作為戰爭手段。

中央社引述法新社報導，委員會在涵蓋巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列一直到今年7月的新報告點出，以色列「蓄意造成大規模平民傷亡和巴勒斯坦人生命受到威脅的狀況」。