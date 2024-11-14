東京明治神宮鳥居上刻字 美國遊客被捕稱「只是惡作劇」

明治神宮鳥居。(美聯社資料照)

日本 警方13日逮捕一名在東京明治神宮鳥居刻字的美國觀光 客，他表示「只是惡作劇」。

綜合卡達半島電視台和日本時事通信社報導，65歲美國公民海耶斯（Steve Hayes）11日和家人持觀光簽證入境，他涉嫌在12日上午用指甲在明治神宮的木製鳥居上刻了5個字母。海耶斯供稱，他把一名家人的名字刻在鳥居上，目的「只是惡作劇」。

明治神宮建於1920年，供奉與紀念的是明治天皇及其妻子昭憲皇后。當天，該神宮的工作人員發現了鳥居柱上被刻字，立即並向警方報警。警方13日以破壞器物罪嫌逮捕海耶斯。

據警方稱，海耶斯是將一名家庭成員的名字刻在柱子上，其實應該稱為門上；在日本神道教體系中，鳥居代表著生者世界和神聖世界之間邊界，那是一道門。

這是日本宗教場所本周第二件破壞案。供奉戰死軍人的東京靖國神社 的兩處石牆，11日被人刻了「死」字。

警方稱，8月份，神社上還被用黑色簽字筆寫下了一些汙辱字詞。

日本觀光人數屢創新高，已超越疫情前水準，但遊客脫序事件層出不窮。上月一名智利裔健身網紅把某間神社鳥居當單槓做引體向上，被罵翻後刪文道歉。

今年5月31日深夜，以中國網紅「鐵頭」董光明為首的三人闖進靖國神社，用紅色噴漆在神社入口寫下「toilet」（廁所）字樣，並在石碑撒尿，拍片上傳社群。案發後董光明和另一人立即搭機返中，遭日方通緝，住在埼玉縣的第三人已經被捕。