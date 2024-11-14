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X內容令人不安、不認同平台 衛報、柏林影展退出

編譯中心／綜合13日電
英國媒體「衛報」宣布停止在X平台上的發文，在X平台上發布了「為何衛報不再在X平台上發文」的貼文。（取材自Ｘ平台）
英國媒體「衛報」宣布停止在X平台上的發文，在X平台上發布了「為何衛報不再在X平台上發文」的貼文。（取材自Ｘ平台）

「衛報」(The Guardian) 開英國媒體第一槍，13日宣布將停止在X平台(前推特)上發文，理由是該社群平台存在「令人不安的內容」，包括種族主義言論和陰謀論；無獨有偶，柏林影展也表示「不認同平台方向」，將於12月31日正式停止在X平台更新，未來會將社群媒體經營重心轉移到Instagram、Facebook、LinkedIn及YouTube等社群平台。

立場左傾的衛報在X上擁有1070萬名追蹤者，是英國第一家退出X平台的大型媒體公司。批評人士指出，美國億萬富豪、X平台董事長馬斯克(Elon Musk)採取不干涉的管理方式，導致謊言和仇恨言論在平台上流竄。

「衛報」在官網發布的一篇社論中表示：「我們認為留在X上的好處現在已被負面影響蓋過，我們可以將資源更好地用在其他地方以推廣新聞。」

馬斯克本人則在X上發文回應：「他們(指衛報)無關緊要。」馬斯克在本月稍早的美國總統大選中支持川普，並曾誓言捍衛言論自由。川普12日任命馬斯克負責領導新成立的政府效率部。

路透上個月率先報導，英國一支警察部隊已停止在X平台上發文，另外還有幾支警察隊正在檢討自身在平台上的活動。

近幾個月來，部分英國慈善機構、衛生和教育機構紛紛表示，未來不會在X上發布任何貼文。

英國政府則繼續透過X發文，但不用來進行付費通訊。不過，一名政府消息人士上個月告訴路透，英國政府確實在Meta旗下的Instagram和臉書(Facebook)上張貼廣告。

此外，不僅柏林影展退出X平台，「歐洲三大影展」之一的威尼斯影展藝術總監巴貝拉（Alberto Barbera）今年稍早也以類似理由宣告退出X平台，直言「已完全失去留在這個平台的意願，因為我不再認同其目標和宗旨」。

根據「好萊塢報導者」報導，柏林影展官方於5日宣布，在經過監測和評估後，決定專注經營其他社群媒體管道，將會在12月31日停止更新官方X帳號，不過外界普遍猜測，柏林影展的決定與X平台現任執行長馬斯克（Elon Musk）的政治立場相關。

馬斯克在收購X後，平台上右翼及極右派的聲音日益增加，同時馬斯克本人也是共和黨川普陣營的主要支持者，也常轉發評論支持德國極右派政黨AfD及其反移民政策的貼文，這與柏林影展等歐洲文化機構的政治傾向產生矛盾。

柏林影展宣布退出X平台潮，坦承「不認同平台方向」，年底正式停更。（路透）
柏林影展宣布退出X平台潮，坦承「不認同平台方向」，年底正式停更。（路透）
柏林影展宣布退出X平台潮，坦承「不認同平台方向」，年底正式停更。（路透）
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馬斯克 川普 社群媒體

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