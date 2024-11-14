土耳其斷絕與以色列關係 美稱加薩人道危機改善 恢復援以

土耳其總統厄多安。(美聯社)

土耳其 總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）13日宣布，土耳其已斷絕與以色列 的關係，未來不會採取任何措施繼續或發展雙邊關係。

據土耳其阿納多盧通訊社13日報導，厄多安在從阿塞拜然飛返土耳其的航班上回應關於土以貿易仍在繼續的問題時強調，自己領導的土耳其政府決意切斷與以色列的關係，「目前，我們與以色列沒有任何關係，也未採取任何行動來改善這種關係」。

今年5月，土耳其宣布暫停與以色列的所有進出口貿易，理由是以色列在加薩 地帶的行動加劇了該地區的人道主義危機。

十餘年來，土以關係幾經起伏。2022年8月，兩國恢復外交關係並重新互派大使。然而，自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發後，兩國關係再次惡化。隨著以色列對加沙地帶的軍事行動升級，土耳其政府多次嚴厲譴責以色列。去年11月，土耳其外交部宣布，鑑於以色列對巴勒斯坦平民的持續打擊以及加薩地區的人道主義悲劇，土耳其決定召回駐以色列大使。

另一方面，美國國務院宣布，基於以色列落實承諾，持續改善加薩地區的人道救援作業，因此將取消軍援限制，繼續運交武器裝備。

以色列時報13日報導，美國國務院發言人巴特爾表示，美國國務卿布林肯與國防部長奧斯丁，10月13日曾聯名致函以國政府，要求以方採取具體行動，提升人道救援能量，否則將扣留部分軍援物資。近期跡象顯示，以國政府已採取具體措施，包括在加薩中部基蘇菲姆地區開闢新通道、協助當地兒童施打小兒麻痺疫苗、放行更多運送救援物資車次，以及把物資送至加薩北部地區醫院等；因此，美方決定不執行軍援限制，但仍將密切關注後續發展。

由聯合國專家組成的「饑荒審查委員會」近日也警告，北加薩地區因缺糧與營養不良引起的疾病與死亡，正迅速增加，呼籲各界盡快採取行動，避免當地發生大規模公衛與人道危機。