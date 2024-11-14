阿根廷緊縮政策見效 近1年通膨率首降至200%以下

統計機構INDEC 12日的數據顯示，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）緊縮政策收到效果，通貨膨脹 率降至193%，近1年來首次來到200%以下；不過，政府緊縮政策也衝擊民生，民眾購買力下滑，很多人就連最愛的牛肉都買不起。

米雷伊說：「有趣的是當我上任時，躉售物價指數月增率54%，今天這數字是月增2%，這比輸入性通膨加成還低，我們技術上已接近零貨幣 通膨。」

路透報導，阿根廷政府大幅調整公共支出，一定程度拉低了通膨速度。然而，減緩通膨的代價是經濟遭受重創，一半以上人口陷入貧困。

INDEC數據顯示，10月月通膨率從上月3.5%放緩至2.7%，為2021年11月以來最低，10月通膨年增率則是自去年11月以來首次跌破200%。

租金 和公用事業成本帶動物價月增5.4%；交通、食品和非酒精飲料價格僅比上月上漲1.2%。

但對阿根廷人來說，這個好消息可能很難接受，因為他們必須勒緊褲帶才能熬到月底。

阿根廷雞肉攤販：「銷售劇烈下滑，人們可能更常買每日必需的量，每次都買很少，你會感受到不同銷售也在下降。」

阿根廷民眾最愛牛肉，但通膨吃掉購買力。根據產業團體統計，6個月來牛肉消費持續下滑，如今已跌到13年來最低。政府大砍補助開支，成功扭轉赤字，卻也造成全國過半人口陷入貧困，經濟承受副作用。