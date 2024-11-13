我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

現場直擊／大國領袖缺席、川普當選 會場瀰漫焦慮

記者 陳熙文、王惠英
第29屆氣候峰會(COP29)於西亞國家亞塞拜然舉行，多位大國領袖缺席讓現場熱度不如往年。但主辦單位預計仍將有4萬人至5萬人湧入會場、共襄盛舉。(特派記者余承翰／亞塞拜然攝影)
第29屆氣候峰會(COP29)於西亞國家亞塞拜然舉行，多位大國領袖缺席讓現場熱度不如往年。但主辦單位預計仍將有4萬人至5萬人湧入會場、共襄盛舉。(特派記者余承翰／亞塞拜然攝影)

第29屆氣候峰會(COP29)在亞塞拜然舉行，主辦單位預計活動期間將有4至5萬人湧入會場，但整體熱度在外界來看似乎不如往昔，主要是少了幾分星味。

包括歐盟執委會主席馮德賴恩正為新任期做準備，德法領袖也沒有出席，美國總統拜登及中國國家主席習近平同樣缺席。少了國際政治在場邊角力的熱鬧，以及噱頭十足的領袖星光大道，COP29在參加人數上雖不算冷清，但氣氛有點冷，還有一分焦慮在會場蔓延。

美國大選結果揭曉，川普曾於上次總統任內宣布退出「巴黎協定」，多數人預期川普入主白宮將再次退出，恐傷及國際社會對抗氣候變遷的努力，讓一周後才舉行的COP29早早蒙上一層陰影。

不少COP29的場邊活動，探討美國大選對氣候變遷的衝擊。對於川普當選，現場普遍的想法傾向失敗主義，甚至沒有人在討論該如何說服未來的川普政府轉向支持氣候變遷的國際目標。而美國可能的政策轉彎，也來得相當不是時候。

COP29聚焦於討論氣候融資，從原來規畫由已開發國家每年向開發中國家提供1000億美元，擬訂出「新的氣候融資集體量化目標」(NCQG)。而新的氣候融資規模要求驚人。根據聯合國全球政策模型計算，發展中國家至2025年需要從氣候融資中取得1兆1000億美元，到2030年，這個數字將達到1兆8000億美元。

很多人憂心，如果美國不再與國際社會站在同一陣線，不僅氣候融資將失去一大奧援，已發展國家更可能躲在美國之後，避免分擔更大的責任。許多大國領袖今年未現身峰會，無論是否實質影響氣候融資的討論，無疑更加深各方擔憂。

融資 川普 氣候變遷

上一則

大馬吉隆坡郵幣社僅剩2到3家 這家珍藏世界首枚郵票

下一則

COP29開幕首日大突破 碳權規範達共識

延伸閱讀

川普上任首日預計大刀闊斧 加強執法築牆擋移民

川普上任首日預計大刀闊斧 加強執法築牆擋移民
川普佛州閉門布局新內閣 傳氣氛如「權力遊戲」

川普佛州閉門布局新內閣 傳氣氛如「權力遊戲」
川普愛私密外交 分析師：視馬斯克為美中重要橋樑

川普愛私密外交 分析師：視馬斯克為美中重要橋樑
川普善變誠可慮 賴政府缺主見更堪憂

川普善變誠可慮 賴政府缺主見更堪憂

熱門新聞

美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。(路透)

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

2024-11-07 22:01
加拿大總理杜魯道(圖)祝賀川普勝選，言詞間強調加美緊密關係。(美聯社)

川普再度執政 加拿大恐成最受傷國

2024-11-06 21:46
韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。（美聯社）

南韓最新支持度探底剩17％ 尹錫悅「切割」第一夫人求止血

2024-11-08 04:28
烏克蘭與美國資深官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏克蘭軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」。（路透）

首度與烏軍交火 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」

2024-11-07 04:24

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光