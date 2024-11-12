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紐西蘭重新詮釋原住民條約 毛利人發起遊行9天示威

編譯中心╱綜合11日電
「尊重條約」發言人卡帕．金吉(Eru Kapa Kingi，前中)。（取材自臉書）
「尊重條約」發言人卡帕．金吉(Eru Kapa Kingi，前中)。（取材自臉書）

紐西蘭11日有數百人在集會後，開始朝著首都威靈頓進行為期九天的遊行活動，抗議政府重新詮釋該國一項攸關種族關係的「懷唐伊條約」(Waitangi)。

央廣報導，「尊重條約」(Toitu Te Tiriti或Honour the Treaty)發言人卡帕金吉(Eru Kapa Kingi)表示，由汽車和人群組成的遊行隊伍在紐西蘭最北部的雷恩加角舉行一場黎明儀式後出發，向南移動時將在各大城鎮集會。他說，雖然這場遊行是因為目前正在議會審議的法案所引發，但是組織者希望遊行可以引起各界對於紐西蘭人與毛利人關係的更廣泛討論。

英國王室與500多名原住民毛利人酋長於1840年簽署「懷唐伊條約」，就雙方如何治理紐西蘭達成協議。對這份文件條款的詮釋引導今日紐西蘭的立法和政策。

紐西蘭中右翼政府在上周提出的「條約原則法案」，在法律中對「懷唐伊條約」進行更狹義的詮釋。然而紐西蘭法院和一個個別的的毛利人法庭在過去數十年對這項條約的詮釋，傾向於擴大毛利人的權利和特權。

司法部副部長西莫上周表示，中右翼政府提出的這項法案將允許該條約所提出的重要政治和憲法問題由議會而不是法院決定。

西莫領導的紐西蘭行動黨在去年的選舉中贏得8.6%的選票，他辯稱政府提出這項法案的原由，是許多非原住民公民因為一些提升毛利人利益的政策而處於不利地位，並且在許多社會和經濟弱勢衡量標準中，毛利人所占的比例過高。

儘管這項法案幾乎註定失敗，但法案的推出加劇紐西蘭的種族緊張情勢，毛利人約占全國530萬人口的20%。

這項抗議活動將於13日在紐西蘭最大城市奧克蘭舉行大型集會，然後一路在各大城鎮集結，19日抵達威靈頓。主辦單位預計，當抗議遊行隊伍抵達威靈頓時，將有數萬名抗議民眾參加。

原住民 奧克蘭 司法部

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