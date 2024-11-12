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不丹打造「正念城市」 1億美元債券開賣 盼創造就業

編譯中心／綜合11日電
不丹「格勒普正念之城」(Gelephu Mindfulness City, GMC)座落在特別行政區內，有獨立的規則和法律，旨在成為連接南亞和東南亞的經濟走廊。(取材自GMC官網)
不丹「格勒普正念之城」(Gelephu Mindfulness City, GMC)座落在特別行政區內，有獨立的規則和法律，旨在成為連接南亞和東南亞的經濟走廊。(取材自GMC官網)

喜馬拉雅王國不丹以創立國民幸福指數（GNH）聞名於世，該國準備打造一個「正念之城」(Mindfulness City)，並在11日開始募資，發行1億美元債券，幫助啟動該計畫。

不丹主權發展機構11日宣布，推出固定期限的存款計畫，向不丹以外的居民籌資，以協助打造格勒普正念城市的國際機場和其他基礎設施。

不丹官員說，格勒普正念城市將坐落於特別行政區，具有獨立法治，欲成為連結南亞和東南亞的經濟走廊。

格普勒將推廣步行和騎腳踏車，以減少碳排，具備冥想和放鬆的綠色空間、並有以正念為基礎的教育、公共社區活動、醫療與健康中心、生態旅遊。

「格勒普正念之城」總督兼不丹前總理希林表示：「這個雄心勃勃的計畫將重新定義國家的經濟地貌，為繁榮、有韌性的不丹鋪路。」

正念城市占地將逾2500平方公里，位於不丹與印度邊境，會提供空間給金融、旅遊、綠能、科技、醫療保健、農業、航空、物流、教育、靈性等產業。

這座城市目的在吸引投資、發展技能、創造就業。不丹人口不到80萬人，2022年青年失業率接近三成，引發年輕人的人口外流潮。

不丹要打造正念城市，11日開始募資。(路透)
不丹要打造正念城市，11日開始募資。(路透)

不丹 綠能 東南亞

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