教宗下任人選 檯面下暗潮洶湧 比懸疑小說更難猜

天主教宗方濟各12月17日將屆88歲高齡，他近期每因健康欠佳取消行程，都引起天主教界風聲鶴唳。（路透）

天主教宗方濟各 12月17日將屆88歲高齡，他近期每因健康欠佳取消行程，都引起天主教界風聲鶴唳，因為何時將舉行下屆教宗選舉，出爐人選為何，不僅影響全球近14億信徒，也牽動國際政局；下任人選暗潮洶湧，外界打趣比懸疑小說更難猜。

中央社報導，方濟各日前宣布將在12月7日再任命21位新樞機主教。下任教宗是由未滿80歲的樞機投票 選出，目前具投票權者，近8成都是方濟各任內所拔擢，「這是否確保方濟各路線將延續下去？反對派是否布局逆襲？」檯面下角力暗潮洶湧。

天主教教宗選舉是全球最古老又神祕的儀式，一群樞機主教關在梵蒂岡內的西斯汀禮拜堂投票，若有人成功獲得超過2/3票數，煙囪頂端會升起白煙，反之則釋放黑煙，繼續下一輪投票，直到達成共識為止。

每次教宗選舉，都吸引大批國際媒體守在聖伯多祿廣場前實況轉播。上次這樣戲劇性的場景發生在2013年，阿根廷籍教宗方濟各（Pope Francis）在會議第2天的第5輪投票中，才以「黑馬」姿態勝出，投票過程歷經了哪些波瀾，至今尚未解密。

再前一次教宗選舉是2005年，德國籍的先教宗本篤十六世（Benedict XVI）在第4輪投票中勝出。教宗方濟各今年在一本傳記訪談中揭密，當時他在第3輪投票獲得40票，本篤十六世獲得70票，他最後決定「退一步」幫助本篤十六世當選。

方濟各透露，2005年許多樞機投給他，不是真的希望他當教宗，只是「利用他」阻止本篤十六世達到2/3選票門檻，最終目的是和另一陣營談判「共推第3人選」；那些人後來告訴他，使出這招「雙殺」之計，再謀求推出其他人選，是因不希望「外國人」擔任教宗。

根據梵蒂岡官網「樞機主教地區統計表」，目前未屆齡80歲、具投票權者共121人，教宗方濟各12月7日將任命的21位新樞機，當中只有一位高齡90多歲不具投票權，因此截至今年底，可投票樞機人數將達141人，其中歐洲59人，北美16人，中南美22人，亞洲24人，非洲17人，大洋洲3人。

最常被義大利媒體點名為「下屆教宗可能人選」者，包括教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）、教宗和平特使祖皮（Matteo Maria Zuppi）；這兩人都是義大利籍，符合「歐洲派」期待，他們又都深度參與方濟各外交政策，特別是對中國與俄羅斯談判部分，可無縫接軌延續方濟各路線。

一些梵蒂岡觀察家私下打趣，愈常在媒體曝光的熱門教宗人選名單，往往愈容易見光死，而即使現任教宗大量任命「友軍」樞機主教，保守派、改革派大玩合縱連橫，下任教宗人選終歸「人算不如天算」，仍只有在西斯汀禮拜堂煙囪冒出白煙的那一刻，新任「聖伯多祿繼承人」才會揭曉，而其結果常讓外界跌破眼鏡。