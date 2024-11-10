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日本國民民主黨主席玉木雄一郎認外遇道歉 是否去職受矚

編譯盧思綸／即時報導
日本國民民主黨黨主席玉木雄一郎11月1日接受路透專訪。（路透）
日本國民民主黨黨主席玉木雄一郎11月1日接受路透專訪。（路透）

富士新聞網（FNN）報導，日本國民民主黨黨主席、眾議員玉木雄一郎被踢爆和香川縣高松市觀光大使發生婚外情，他11日召開記者會證實外遇並含淚道歉，至於去留會再由黨內討論。

55歲玉木雄一郎被光文社週刊「SmartFlash」以「與前寫真偶像的秘密不倫約會＆在當地酒店幽會」為題，爆料發生不倫戀，他11日在記者會坦承媒體刊出內容基本屬實，含淚向家人和全國民眾道歉。

他說自己已經向家人，尤其是妻子，坦承一切，也透露遭到妻子嚴厲斥責。

玉木雄一郎表示，自己的去留會再聽取黨內意見後作決定，至於今日下午的內閣總理大臣指名選舉，他表示中午將與黨內參眾兩院議員商議是否改變投票方針。國民民主黨在本次眾院改選深得年輕選民支持，席次翻4倍。

玉木雄一郎的外遇對象是39歲高松市觀光大使小泉美雪（音譯），而玉木雄一郎的選區「香川縣第2區」恰巧就包含高松市。小泉在不倫醜聞爆發後，已關閉個人社群帳號，相關照片仍在網路流傳。

小泉曾擔任賽車女郎、雜誌模特，數年前退出經紀公司後轉為自由接案，經常宣傳高松市、香川縣內小豆島的風景和特色。

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