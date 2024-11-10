地緣政治影響 澳洲業者看好無人潛航器需求：能力和AI技術是我們的優勢

「藍海海洋技術系統公司」總經理、澳洲前海軍少將迪克斯（Mike Deeks）表示，在地緣政治影響下，無人潛航器需求可望增加；並透露軍用無人潛航器的外觀並非黃色，而是一種從空中很難察覺的顏色。（中央社）

澳洲 專製無人潛航器的公司表示，其生產的潛航器主要用於搜集海洋資訊及監測鯨魚，但軍方可藉由潛航器獲取大量海洋數據。曾為澳洲軍官的業者表示，在地緣政治影響下，無人潛航器需求可望增加。

澳洲「藍海海洋技術系統公司」（Blue Ocean Marine Tech Systems）總經理迪克斯（Mike Deeks）表示，該公司生產的無人潛航器主要用於海洋研究，如觀測瀕臨滅絕的鯨魚物種及搜集數據等，但近年因地緣政治變化，他認為軍用無人潛航器的需求將會增加。

作為澳洲前海軍少將，迪克斯日前告訴中央社，海軍相當重視數據，因為水面之下環境艱困，而潛艦人員在操作須掌握周遭狀況。

迪克斯補充，軍方會藉由搜集大量且精準的數據建立「共同作戰圖像」（Common Operational Picture, COP），這對潛艦官兵、海面上艦艇官兵或負責移除地雷的官兵而言，是非常有價值的情報，他們能藉此了解周遭所處的環境。

他說：「無人潛航器不僅可以探測水中的鹽度和濕度，還能透過被動聲學監測船隻。」

迪克斯指出，澳洲人口約2600萬，海軍人員的數量或規模無法擴大，因此需透過各種科技設備輔助，並透露，軍用無人潛航器的外觀並非黃色，而是一種從空中很難察覺的顏色。

對「藍海海洋技術系統公司」而言，「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS ）帶來很大商機。迪克斯說，AUKUS第二支柱涉及極音速武器、量子運算、人工智慧 、電子戰、海底能力等高科技領域，這涵蓋該公司擁有的探測技術。

迪克斯看好無人潛航器未來的需求，他告訴中央社：「能力和人工智慧技術是我們的優勢。」另外，美英加澳紐組成的「五眼聯盟」（Five Eyes），也使他們將市場目標擴大至美加紐等國。

不過他也坦承，作為企業，很難自行決定要在哪些國家開發業務，因為國防領域的貿易大多仍與政府間的協議有關，以及他們希望在哪些地方使用該技術。

另外，同樣是澳洲退役軍官、曾擔任海軍顧問的佛杜納（Carlos Fortuna）則向中央社指出，隨著澳洲政府增加國防預算以因應中國脅迫手段，未來國防製造業將需要更多人力投入。

佛杜納現為「霍夫曼工程」（Hofmann Engineering）國防產品經理，該公司業務觸及軍艦或軍機零件。他向中央社表示，地緣政治使國防相關產品的需求增加。

佛杜納指出：「我們已看到了需求。未來將有更多（國防有關的）產品在中國以外的地區製造。」

他補充，澳洲政府尚未明確告訴私營部門在加強軍事力量的過程中，會需要哪些技能和產品，但企業都已經做好準備，以迎接可能到來的訂單。