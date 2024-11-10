應美要求 卡達擬驅逐哈瑪斯領導層 料對哈進一步打擊
在美國數月來試圖促使巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯接受以哈戰爭停火及人質釋放協議的努力未有結果之際，卡達近期應美國要求，同意將哈瑪斯逐出該國。哈瑪斯的高層領導人一直居住在卡達首都多哈；知情人士稱他們將遷往土耳其。
CNN報導，由於停火努力陷入僵局，美國官員於兩周前通知卡達，必須停止為哈瑪斯提供庇護。卡達於一周前通知哈瑪斯，必須離開。美國一名高階官員表示，哈瑪斯作為恐怖組織，不應再受到任何美國盟友的歡迎。
在過去一年中，卡達一直是以哈戰爭停火努力的重要參與者。由於哈瑪斯的高層成員都住在多哈，使得主要談判均在此進行。美國官員曾要求卡達利用驅逐威脅作為與哈瑪斯談判的籌碼。
綜合媒體報導，作為與美國協議的一部分，卡達自2012年起讓哈瑪斯在多哈設立政治辦公室，其領導層都住在當地。去年以哈爆發戰爭後，卡達成為主要調解者，去年在其斡旋下以哈達成暫時停火協議，逾100名以色列人質獲釋，但此後談判陷入僵局。
金融時報引述知情人士報導，哈瑪斯領導人擬遷往土耳其。儘管土耳其是美國的北約盟友，其執政黨正義與發展黨與哈瑪斯都有與穆斯林兄弟會的歷史淵源，厄多安政府長年聲援哈瑪斯治下的加蕯和庇護部分哈瑪斯成員。一名阿拉伯外交官表示，哈瑪斯官員最近到訪土耳其、伊朗、阿爾及利亞及茅利塔尼亞，了解和商討移居的可能。
路透報導，一名外交消息人士透露，由於認定哈瑪斯和以色列不願意「真誠地」進行談判，卡達已決定退出加薩走廊停火和釋放人質協議的協商工作。
該名外交官員表示，哈瑪斯設在杜哈的政治辦公室已「無法發揮其作用」，但未說明卡達是否將要求哈瑪斯領導人離開該國。卡達此舉堪稱對哈瑪斯的進一步打擊，該組織的高層領導人近期陸續遭以色列殺害。
該名官員說，杜哈已將其決定告知交戰雙方及美國政府，「當雙方…展現出重返談判桌的真誠意願，杜哈將準備好重新參與調解工作。」
自去年10月7日以哈戰爭爆發以來，卡達一直在美國支持下參與曠日持久的外交活動，以期結束衝突。
然而，自2023年11月為期一周的休戰協議後，由卡達、埃及和美國斡旋的談判屢屢遭遇障礙，以哈雙方都互相指責對方造成僵局。10月中旬的最新一輪談判亦未達成協議，哈瑪斯拒絕埃及與卡達提出的短暫停火提議。
多哈的一名哈瑪斯高階官員表示，「我們並未接獲任何離開卡達的要求」。
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