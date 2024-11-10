應美要求 卡達擬驅逐哈瑪斯領導層 料對哈進一步打擊

以哈談判陷僵局，卡達近期應美國要求，同意將哈瑪斯領導層逐出該國。圖為時任哈馬斯領袖哈尼亞7月底被暗殺後，其喪禮8月初在其生前定居多年的卡達首都多哈舉行。（路透）

在美國數月來試圖促使巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 接受以哈戰爭停火及人質釋放協議的努力未有結果之際，卡達近期應美國要求，同意將哈瑪斯逐出該國。哈瑪斯的高層領導人一直居住在卡達首都多哈；知情人士稱他們將遷往土耳其 。

CNN報導，由於停火努力陷入僵局，美國官員於兩周前通知卡達，必須停止為哈瑪斯提供庇護。卡達於一周前通知哈瑪斯，必須離開。美國一名高階官員表示，哈瑪斯作為恐怖組織，不應再受到任何美國盟友的歡迎。

在過去一年中，卡達一直是以哈戰爭停火努力的重要參與者。由於哈瑪斯的高層成員都住在多哈，使得主要談判均在此進行。美國官員曾要求卡達利用驅逐威脅作為與哈瑪斯談判的籌碼。

綜合媒體報導，作為與美國協議的一部分，卡達自2012年起讓哈瑪斯在多哈設立政治辦公室，其領導層都住在當地。去年以哈爆發戰爭後，卡達成為主要調解者，去年在其斡旋下以哈達成暫時停火協議，逾100名以色列 人質獲釋，但此後談判陷入僵局。

金融時報引述知情人士報導，哈瑪斯領導人擬遷往土耳其。儘管土耳其是美國的北約盟友，其執政黨正義與發展黨與哈瑪斯都有與穆斯林兄弟會的歷史淵源，厄多安政府長年聲援哈瑪斯治下的加蕯和庇護部分哈瑪斯成員。一名阿拉伯外交官表示，哈瑪斯官員最近到訪土耳其、伊朗、阿爾及利亞及茅利塔尼亞，了解和商討移居的可能。

路透報導，一名外交消息人士透露，由於認定哈瑪斯和以色列不願意「真誠地」進行談判，卡達已決定退出加薩走廊停火和釋放人質協議的協商工作。

該名外交官員表示，哈瑪斯設在杜哈的政治辦公室已「無法發揮其作用」，但未說明卡達是否將要求哈瑪斯領導人離開該國。卡達此舉堪稱對哈瑪斯的進一步打擊，該組織的高層領導人近期陸續遭以色列殺害。

該名官員說，杜哈已將其決定告知交戰雙方及美國政府，「當雙方…展現出重返談判桌的真誠意願，杜哈將準備好重新參與調解工作。」

自去年10月7日以哈戰爭爆發以來，卡達一直在美國支持下參與曠日持久的外交活動，以期結束衝突。

然而，自2023年11月為期一周的休戰協議後，由卡達、埃及和美國斡旋的談判屢屢遭遇障礙，以哈雙方都互相指責對方造成僵局。10月中旬的最新一輪談判亦未達成協議，哈瑪斯拒絕埃及與卡達提出的短暫停火提議。