謀吞西岸？ 以色列總理任命「殖民旗手」駐美

以色列 總理內唐亞胡8日任命前財政部幕僚長萊特（Yechiel Leiter）為下任以色列駐美國大使。立場右翼的萊特支持以軍在加薩的戰爭及在西岸殖民，其從軍兒子去年在以哈戰爭中喪生。

美國「外交政策」分析，內唐亞胡這項任命令人關注他或在川普重返白宮後，尋求美國為以色列正式吞併西岸「開綠燈」。

萊特曾是美國猶太極右激進組織「猶太防衛聯盟」成員，現居於西岸拉姆安拉北部埃利（Eli）的猶太殖民區，也是資助殖民者組織One Israel Fund的創辦人，一直支持以色列殖民。

內唐亞胡在聲明中，稱讚萊特是「非常有才華的外交官及雄辯家」，「對美國文化和政治有深刻理解」。65歲的萊特在美國賓州出生，40年前移居以色列，曾在已故前總理沙龍擔任國會議員時的助手，後在內唐亞胡任財長時擔當其幕僚長。

另外，聯合國 人權辦公室（UN Human Rights Office）8日表示，已查明的加薩戰爭死者中有近七成為婦孺，這樣的現象「系統性違反國際人道法基本原則」。

中央社綜合路透與法新社報導，聯合國自以色列軍隊與巴勒斯坦 武裝組織「哈瑪斯」交戰以來所做統計，僅包含聯合國設法透過三個管道證實的死亡人數，且仍在持續統計。

這場戰事歷時13個月，聯合國查明的死亡人數有8119人，遠低於巴勒斯坦衛生當局統計的至少4萬3000人。但聯合國針對罹難者年齡和性別所做分析，支持了巴勒斯坦當局說法，即婦孺占戰爭死難者很大一部分。

這份報告指出，聯合國人員已查證年紀最小的罹難者為一名才出生一天的男嬰，最年長的為一名97歲老婦。

整體來說，18歲以下罹難者占44%，其中5到9歲孩童為占比最大族群，其次是10到14歲孩童，再來是4歲以下幼童。

聯合國人權辦公室在隨附32頁報告的聲明中表示，這項調查表明存在「系統性違反國際人道法基本原則的現象，包括區分和比例原則」。

報告內容警告，許多違反國際法的行為可能構成戰爭罪、危害人類罪，甚至「種族滅絕」，要求國際努力阻止「暴行罪」並確保追究責任。

以色列駐日內瓦聯合國外交使團表示，以方斷然否認這份報告。