暌違5年敲鐘 巴黎聖母院12月8日重新開放

法國巴黎聖母院將於12月8日重新對外開放。（路透）

法國巴黎聖母院 （Notre Dame de Paris Cathedral）在經過五年的火災修復後，北鐘塔的八座鐘於當地時間8日再次敲響。聖母院將於12月8日重新對外開放。

聖母院在2019年4月發生祝融後，工作人員為方便修復，把北塔的八座鐘拆下，到今年9月才運回聖母院並進行測試。這八座鐘於當地時間8日早上10時半起依次敲響，鐘聲持續約五分鐘。

負責重新安裝工作的古讓（Alexandre Gougeon）指出，「今天早上聽到鐘聲響起非常令人感動。」並指第一次測試非常成功，儘管還不完美，但會讓它變得完美。

聖母院保護和修復公共機構負責人約斯特（Philippe Jost）表示，「這是美麗、重要且具有象徵意義的一步。」聖母院預計於12月8日重新對外開放。

另外，為增添慶祝氣氛，在大火中倖存的聖母雕像真跡與後來製作的複製品，11月7日起巡迴進駐巴黎各教堂，並將於15日舉辦遊行儀式，護送雕像回聖母院。

巴黎聖母雕像原名「聖母與聖嬰 」（Vierge à l'Enfant），是14世紀的石材雕像，高約180公分。根據巴黎聖母院官網介紹，此雕像在1818年從附近的小教堂遷至巴黎聖母院，最初安放於入口處，取代當時已毀壞的13世紀聖母像。

1855年，當時負責修復的建築師維奧萊-勒-杜克（Eugene Viollet-le-Duc）將其搬至中殿，成為巴黎聖母雕像（Notre Dame de Paris）。

法國文化部與法蘭西島大區文化事務局（DRAC）資料顯示，巴黎聖母雕像在2019年4月大火期間逃過一劫，躲過屋頂的融鉛和墜落的尖塔，保留完整，無損壞痕跡，僅需清除雕像表面的鉛微粒汙染。

2019年8月，修復後的「真跡巴黎聖母雕像」被安置在離聖母院約一公里、緊鄰羅浮宮的聖日耳曼奧塞爾教堂（Saint-Germain l'Auxerrois），成為聖母院臨時教堂，並在雕像周圍架設解說看板，提供點蠟燭與信用卡 捐款設備。

2020年6月，另一座從真跡等比例大小翻製的「複製聖母雕像」，被安置在聖母院前院廣場上。

2024年11月7日，巴黎聖母院歷經近五年修復，將於12月7日重新開放。聖母院在開放倒數一個月之際，舉行「聖母回歸教堂」巡迴與遊行活動，真假聖母雕像聯手為重啟儀式增添氣氛。

巴黎聖母院重新開放儀式系列慶祝活動將舉行到12月15日，並在17日與18日舉行兩場音樂會。之後仍陸續有其他活動，直到明年6月為止。