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南韓最新支持度探底剩17％ 尹錫悅「切割」第一夫人求止血

編譯梁采蘩／即時報導
韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。（美聯社）
韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。（美聯社）

韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。

根據蓋洛普民調，對尹錫悅施政表現的好評率為17%，較上周下降2個百分點，連續兩周刷新最低紀錄。差評率上升2個百分點達到74%，創下新高。差評理由方面，以第一夫人金建希相關爭議（19%）居首，其次為經濟、民生和物價管控不力（11%）。

尹錫悅前一天在道歉記者會上就金建希展開公開活動引發爭議一事稱，金建希事實上已停止不必要的活動，今後也將如此。他還說，只要國民不願意看到，金建希就不應進行公開活動。

金建希惹出的爭議包括涉嫌收賄、炒股與干政。今年9月，金建希因涉嫌收受名牌包等嫌疑遭檢方調查，但獲外部專家組成的搜查審議委員會建議不起訴，在野黨則痛批檢方作秀。

朝鮮日報評論透露，南韓執政黨國民力量黨員在尹錫悅就任總統後稱其夫人為「金建希女士、女士大人、女士」，如今僅以「她」稱呼；「她」是放棄對對方期待的第三人稱，「這是非常客觀的稱呼，連一點尊重都沒有」。

該文呼籲金建希不僅要中斷對外活動，還要中斷「對內活動」，「她不要介入任何人事和政策。希望以7日尹錫悅的記者會為契機，金女士能夠真正改變，在任期結束後被國民稱為『女士』...從能否做到這一點，可以看出尹錫悅政府的成敗」。

南韓 民調

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