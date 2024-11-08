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加拿大1原因下令解散當地TikTok公司 App可續用

編譯中心／綜合7日電
加國下令解散TikTok在其境內業務，但未禁止民眾使用平台APP。（美聯社）
加國下令解散TikTok在其境內業務，但未禁止民眾使用平台APP。（美聯社）

加拿大6日以國家安全風險為由，下令解散中資企業TikTok在該國的分公司。不過，當局表示，政府並未阻止加拿大人使用這個短影音應用程式或其創造內容的能力。對此，TikTok表示，將向法院就這項命令提出抗告。

根據中央廣播電台報導，加拿大創新部長(Innovation Minister)沈潘(Francois-Philippe Champagne)在一份聲明中表示：「政府正在採取行動，以解決與字節跳動公司(ByteDance Ltd.)在加拿大透過TikTok科技加拿大分公司(TikTok Technology Canada Inc.)有關的特定國家安全風險。」

渥太華去年開始審查TikTok在加拿大投資和拓展業務的計畫。字節跳動是TikTok的中國母公司。

根據加拿大法律，政府可以評估來自外國投資對國家安全的潛在風險，例如這項TikTok提案。法律禁止政府透露此類投資的細節。

沈潘補充說：「這項決定是奠基於審查過程中蒐集到的資訊和證據，以及加拿大安全和情報界及其他政府合作夥伴的建議。」

加拿大 TikTok 投資

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