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2024年史上最熱1年 南非85年來首見11月「夏雪」

編譯中心／綜合7日電
歐盟氣候監測機構指出，今年氣溫上升逾1.5℃， 幾乎肯定是有史以來最熱的一年；圖為8月的日本澀谷十字路口。 （美聯社）
歐盟氣候監測機構指出，今年氣溫上升逾1.5℃， 幾乎肯定是有史以來最熱的一年；圖為8月的日本澀谷十字路口。 （美聯社）

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service, C3S)7日表示，今年「幾乎肯定」是有史以來最熱的一年，氣溫上升逾1.5℃，這將促使下周在亞塞拜然舉行的聯合國談判加速行動，以減少地球暖化氣體的排放。

根據中央廣播電台報導，這個氣候監測機構表示，世界正在跨越溫度紀錄的「新里程碑」，今年可能比1850年至1900年的平均溫度增加1.55℃以上，該時期是以工業化規模燃燒化石燃料之前的時期，「現在幾乎肯定，2024年將是有紀錄以來最熱的一年，也是氣溫比工業革命前水準高出攝氏1.5度以上的第一年。」

這仍不算違反巴黎氣候協定，因為該協定以數十年來的測量，而非以個別年度計算。巴黎氣候協定致力於將全球暖化限制在增溫2℃以下，最好在1.5℃以內。

據悉，西班牙發生致命洪災及颶風密爾頓(Milton)侵襲美國的上個月，是有紀錄以來溫度第二高的10月，全球平均氣溫僅次於2023年同期。  

此外，世界各地氣候也正發生極端變化。遠在南半球的南非，本周降下85年首見的11月大雪，當地此時正準備進入夏季。彭博資訊報導，南非的東開普省許多地區都降下了白雪，鄰近的誇祖魯-納塔爾省（KZN）不到兩個月前才下大雪，導致一條連接南非最大港和工業重鎮的高速公路封閉，且造成至少一人死亡。

根據南非氣象預報業者說法，本周的異常氣候，是由所謂「切斷低壓」（ cut-off low，或隔離低壓）的天氣現象所造成，是一種會帶來冷空氣、大量雨水和降雪的低壓系統。

此外，美國剛選出來的新總統川普，眾所周知一向認為溫室氣體排放與氣候變遷的關聯性純屬騙局，當年美國也是在他領導之下退出巴黎氣候協定，這對全球對抗氣候變遷之役絕對是重大利空。

南非 氣候變遷 暖化

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