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伊朗淡化美大選 威脅反擊以色列 內唐亞胡1動作受矚

編譯中心／綜合6日電
伊朗德黑蘭6日街道，一個反美廣告牌上用波斯語寫著「美國是大魔鬼」。（歐新社）
伊朗德黑蘭6日街道，一個反美廣告牌上用波斯語寫著「美國是大魔鬼」。（歐新社）

在川普6日宣布贏得美國總統選舉後，伊朗政府發言人莫哈傑拉尼(Fatemeh Mohajerani)表示，伊朗人民的生計不會受到美國大選影響；伊朗革命衛隊沒有對川普宣布選舉勝利做出直接反應，但表示德黑蘭及其在該地區的結盟武裝團體已準備好與以色列對抗。

央廣報導，阿拉伯和西方官員告訴路透，川普可能透過加強對伊朗石油工業的制裁，重新實施他對德黑蘭的「最大施壓政策」，並授權以色列襲擊其核設施並進行暗殺。

根據半官方的塔斯尼姆通訊社(Tasnim)報導，莫哈傑拉尼表示：「美國選舉其實跟我們無關，我們的政策是穩定的，不會因個人而改變。我們之前就做了必要的預測，人民的生計不會改變。」

伊朗革命衛隊副司令法達威(Ali Fadavi)6日表示，「猶太復國主義者沒有能力對抗我們，他們必須等待我們的回應…我們的倉庫有足夠的武器來應對」。在此之際，德黑蘭預計將對以色列10月25日襲擊伊朗領土，造成4名士兵死亡一事做出回應。

他接著說，德黑蘭不排除美國和以色列可能發動先發制人的攻擊，以防止伊朗對以色列進行報復。

根據追蹤伊朗貨幣里亞爾(rial)匯價網站Bonbast.com，由於川普當選總統，伊朗本國貨幣已經走軟，在自由市場上兌美元匯率跌至70萬里亞爾兌1美元的歷史新低。

另一方面，伊朗威脅反擊之際，以色列總理內唐亞胡5日以「不信任」為由開除國防部長加蘭特（Yoav Gallant），並任命由外長卡茨接替，外長一職則由前內政部長薩爾（Gideon Saar）接任，引發全國各地抗議活動。

內唐亞胡5日無預警宣布，針對當前在加薩和黎巴嫩的軍事行動，他近幾個月對加蘭特在管理上失去信心。

他發布聲明說，在戰爭期間，總理和國防部長之間必須充分互信。「不幸的是，儘管在行動的頭幾個月存在這種信任，而且工作也非常富有成效。但在最後幾個月裡，我和國防部長之間的這種信任破裂了」。

加蘭特隨後在社群媒體X上發文稱，保護以色列的安全永遠是他的使命。

此外，埃及已經加入一項以土耳其為首並獲得數十個國家支持的呼籲，敦促聯合國停止向以色列運送武器，以避免這些軍火遭到誤用；埃及是第一個與以色列簽署和平條約的阿拉伯國家。

埃及外交部5日發表聲明，稱埃及加入這項呼籲是「國際社會向以色列施壓，阻止以國一再違反國際法和國際人道法」的部分努力。

以色列總理內唐亞胡5日以「不信任」為由開除國防部長加蘭特。(路透)
以色列總理內唐亞胡5日以「不信任」為由開除國防部長加蘭特。(路透)

伊朗 以色列 埃及

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