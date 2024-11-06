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德總理開除財長 自由民主黨4部長宣布集體出走

中央社柏林6日綜合外電報導
德國總理蕭茲。(歐新社)
德國總理蕭茲。(歐新社)

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）開除自由民主黨（FDP）財政部長林德納（Christian Lindner）後，自由民主黨宣布該黨所有部長都將離開政府。

法新社報導，資深自由民主黨國會議員杜爾（Christian Duerr）說：「聯邦政府中的其他自由民主黨籍部長宣布將遞出他們的辭呈。」預計將有4位內閣部長出走。

德國執政聯盟今天宣告瓦解，替提前選舉鋪路，也在川普贏得美國總統大選的數小時後，引發這個歐洲最大經濟體的政治混亂。

蕭茲表示，他是因為林德納在預算爭議方面的阻撓行為而將他解職，指責這位部長將政黨置於國家之上，並以站不住腳的理由阻止立法。

根據路透社報導，此事發生在共和黨籍的川普當選美國總統的一天後，歐洲正忙著對美國可能增加新關稅、俄烏戰爭及北大西洋公約組織（NATO）的前景做出統一回應。

在開除林德納後，蕭茲預計將領導由他所屬的社會民主黨（Social Democrats）和綠黨（Greens）組成的少數派政府。

為了推動立法，蕭茲將依賴臨時組成的國會多數支持，並計劃於明年1月15日舉行政府信任投票，若投票未通過，將可能會在明年3月底前引發提前選舉。

蕭茲指出，在通過預算和增加軍事開支方面，他會請求民調支持度遙遙領先的最大反對黨基民盟（CDU）黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）給予支持。梅爾茨預計將在明天早上的記者會中做出回應。

民主黨 蕭茲 投票

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