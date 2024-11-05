美大選最後衝刺 北韓1次發射7枚飛彈 今年第13次

北韓5日晨又試射彈道飛彈。(朝中社)

美國總統大選的最後衝刺階段，北韓 最高領導人金正恩繼日前發射洲際彈道飛彈 後，5日又發射飛彈了。日本 防衛大臣中谷元表示，北韓至少發射了7枚短程彈道飛彈。

日本防衛省表示，5日上午7時30分左右，北韓試射了可能是彈道飛彈的飛行物體，後來落在日本專屬經濟區（EEZ）的外側。南韓軍方表示，北韓5日發射了數枚短程彈道飛彈。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省說，5日上午7時31分北韓發射了可能是彈道飛彈的飛行物體，日本海上保安廳（相當於海巡署）根據來自防衛省的訊息上午7時55分指出，疑似彈道飛彈的飛行物已落下。

鑑於北韓試射了疑似彈道飛彈的飛行體，日本政府在設於首相官邸危機管理中心的官邸對策室召集相關省廳（部會）主管召開緊急會議收集資訊。

日本首相石破茂上午將近9時進入首相官邸時對媒體表示，「繼上周，今天上午北韓發射了數枚彈道飛彈，研判已落在我國的專屬經濟區外側。目前尚未確認到有災情，我已指示要對人民提供相關資訊、徹底確認安全等。」

北韓上一次試射彈道飛彈，或可能是彈道飛彈的飛行體是在10月31日，北韓聲稱是試射先進的大型固態燃料洲際彈道飛彈（ICBM）。5日這次是今年北韓第13次試射彈道飛彈。

南韓合同參謀本部表示，正與美軍共同分析北韓發射的彈道飛彈。為因應北韓可能追加發射彈道飛彈，將與美國、日本共享相關資訊，加強警戒監控。

此外，朝中社11月5日報導稱，北韓領導人金正恩4日現場指導了平安北道地區洪澇災害重建現場。金正恩指示，在12月勞動黨全體會議召開之前，以最高水準完成重建修復項目。朝鮮平安北道地區今年7月發生嚴重洪災，這已是金正恩第三次視察重建現場。