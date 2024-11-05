全球第一個禁油車進口國家 衣索比亞下場變這樣

衣索比亞是全球第一個禁止油車進口的國家，但卻缺乏電動車的基礎設施；圖為一名計程車司機日前在衣索比亞的Addis Ababa停放他的電動車。（美聯社）

東非衣索比亞今年1月起不再進口非電動車 ，是全球第一個禁止油車進口的國家，更從10月開始油價 調漲8%，為的是鼓勵民眾改用電動車；當局立意良好，但缺乏電動車的基礎設施，從充電站到汽車維修等都不足，無法有效提升民眾的購車意願。

美聯社報導，衣索比亞政府為了減少民眾對化石燃料的依賴，讓燃料價格大漲，有民眾因此決定買電動車作為替代方案，但幾個月過去後，該民眾懷疑自己的選擇是否正確。

計程車司機海路今年初買了一輛電動車，但現在他很後悔，「擁有一輛電動車挑戰可真不少，最大的問題在充電站不夠，這就導致不能開車出城，這是大多數人的恐懼。」

還有車主無奈說，當地路況不佳，一下大雨就淹水，導致車子動不動就要進廠維修，但基礎設施缺乏，想要修車也是困難重重，加上維修費用相當昂貴，零件都要從中國進口，等待時間很長；若作為二手車 賣掉也不值，因為二手電動車貶值相當嚴重。開電動車反而帶來許多不便，還增加開銷，因此開始有民眾又換回開引擎車。

衣索比亞政府強力推動淨零轉型，從1月頒布新進口禁令上路以來，衣索比亞每個月進口10萬輛電動車。當局的目標是，到2030年前，每個月的進口量要提高到50萬輛。