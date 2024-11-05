我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音員工投票同意加薪38%新合約方案 宣告結束罷工

美國總統大選第一張選票開出 賀錦麗、川普3：3平手

全球第一個禁油車進口國家 衣索比亞下場變這樣

編譯中心╱綜合4日電
衣索比亞是全球第一個禁止油車進口的國家，但卻缺乏電動車的基礎設施；圖為一名計程車司機日前在衣索比亞的Addis Ababa停放他的電動車。（美聯社）
衣索比亞是全球第一個禁止油車進口的國家，但卻缺乏電動車的基礎設施；圖為一名計程車司機日前在衣索比亞的Addis Ababa停放他的電動車。（美聯社）

東非衣索比亞今年1月起不再進口非電動車，是全球第一個禁止油車進口的國家，更從10月開始油價調漲8%，為的是鼓勵民眾改用電動車；當局立意良好，但缺乏電動車的基礎設施，從充電站到汽車維修等都不足，無法有效提升民眾的購車意願。

美聯社報導，衣索比亞政府為了減少民眾對化石燃料的依賴，讓燃料價格大漲，有民眾因此決定買電動車作為替代方案，但幾個月過去後，該民眾懷疑自己的選擇是否正確。

計程車司機海路今年初買了一輛電動車，但現在他很後悔，「擁有一輛電動車挑戰可真不少，最大的問題在充電站不夠，這就導致不能開車出城，這是大多數人的恐懼。」

還有車主無奈說，當地路況不佳，一下大雨就淹水，導致車子動不動就要進廠維修，但基礎設施缺乏，想要修車也是困難重重，加上維修費用相當昂貴，零件都要從中國進口，等待時間很長；若作為二手車賣掉也不值，因為二手電動車貶值相當嚴重。開電動車反而帶來許多不便，還增加開銷，因此開始有民眾又換回開引擎車。

衣索比亞政府強力推動淨零轉型，從1月頒布新進口禁令上路以來，衣索比亞每個月進口10萬輛電動車。當局的目標是，到2030年前，每個月的進口量要提高到50萬輛。

電動車 油價 二手車

上一則

梵蒂岡吉祥物 朝聖者少女Luce遭諷「好險不是小男孩」

下一則

印度巴士60載人墜喜馬拉雅山脈深谷 至少36死

延伸閱讀

恩智浦財測失利 車用晶片市場沒起色 盤後股價大跌7%

恩智浦財測失利 車用晶片市場沒起色 盤後股價大跌7%
台灣要當心？彭博：馬斯克親中又力挺川普 對習有利

台灣要當心？彭博：馬斯克親中又力挺川普 對習有利
如何應對陸車 歐洲汽車業迎來完美風暴

如何應對陸車 歐洲汽車業迎來完美風暴
馬斯克投入太空運輸、電動車、太陽能 提早布局20年

馬斯克投入太空運輸、電動車、太陽能 提早布局20年

熱門新聞

烏克蘭駐聯合國大使基斯利察（Sergiy Kyslytsya）。路透

北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

2024-11-01 15:45
科學家們曾在南非開普敦的Afrigen Biologics和疫苗工廠進行研究。（美聯社）

世衛：結核病再成為全球頭號傳染病殺手 重傷這2國

2024-10-31 17:29
北韓兵援俄首戰傳幾乎全軍覆沒，圖為北韓領導人金正恩3月視察受訓官兵景象。（朝中社）

北韓兵援俄首戰傳僅1人生還 倖存者控「普亭騙了金正恩」

2024-11-02 02:29
一位日本女網紅因在餐廳拍攝不雅照，遭到網友抨擊。餐廳示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Josh Kobayashi ）

日本女網紅為拍片 餐廳露半球問「想吃哪一個」惹議

2024-10-29 20:13
日本自民黨在本次眾院選舉席次大幅衰退。圖為自民黨總裁石破茂。(路透)

日眾院選舉落幕 執政聯盟未過半 學者：習近平最大贏家

2024-10-28 11:56
圖為德州麥卡倫(McAllen)市中心資料圖片。美聯社

快看世界／全美生活成本最低城市在德州 27萬可買房

2024-10-29 15:24

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百