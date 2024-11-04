印尼外交政策大轉彎 首次與俄羅斯軍演

政治分析人士指出，印尼 與俄羅斯 本周首次舉行聯合軍事演習，代表印尼新任總統普拉伯沃尋求雅加達在世界舞台上扮演更重要的角色，這是印尼外交政策的重大轉向。

中央社引述法新社報導，印尼外交政策長期保持中立，拒絕在俄烏衝突或美中競爭之間選邊，但是儘管西方對雅加達施加壓力，新任總統普拉伯沃仍呼籲加強與莫斯科之間的關係。

智庫「戰略暨國際研究中心」研究員潘迪表示：「這是（新政府）更廣泛的計畫之一，目的在於無論是誰，無論其所屬之地緣政治集團，只要對印尼有利，就會加強與其關係。」

普拉伯沃7月在克里姆林宮會見俄羅斯總統普亭 ，隨後雙方宣布舉行聯合海軍演習。專家表示這代表莫斯科在印尼更廣闊的外交政策中有了一席之地。

現年73歲的前將軍普拉伯沃在訪問克里姆林宮時表示，他希望加強與俄羅斯的關係。普拉伯沃對普亭說：「我們認為俄羅斯是好朋友，我願意繼續維持與加強這種關係。」

為此，他訪問包括中國和澳洲在內的十多個國家，並達成一項重要的安全協議，雅加達隨後還啟動加入新興經濟體金磚國家（BRICS）集團的進程。

普拉伯沃這位新領袖已在海上面臨考驗，上個月雅加達三次將中國海警船從印尼聲稱擁有主權的水域中驅離。

雅加達和莫斯科在海洋議題上有著不同目標，印尼面臨走私與海盜威脅，俄羅斯則在尋找有意願成為盟友的國家。