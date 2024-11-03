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俄羅斯發行月曆 封面驚見普亭與習近平肌肉男

中央社／倫敦3日專電
俄羅斯一個支持安全情治單位退役人員的基金會近日發行2025年月曆，封面是俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平「同框」畫像，兩人皆被呈現為精實肌肉男。（取材自俄羅斯網購平台Ozon）
俄羅斯一個支持安全情治單位退役人員的基金會近日發行2025年月曆，封面是俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平「同框」畫像，兩人皆被呈現為精實肌肉男。（取材自俄羅斯網購平台Ozon）

俄羅斯一個支持安全情治單位退役人員的基金會近日發行2025年月曆，封面赫然是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平「同框」畫像，兩人皆被呈現為精實肌肉男，背景則是莫斯科紅場建築地標。

在此封面畫像中，普亭身著上有俄羅斯軍事侵略擴張主義象徵「Z」字樣的黑色緊身上衣，凸顯他的肌肉線條及肌肉飽和度比習近平的看來更具威脅性。普亭的眼神和面容姿態也被呈現為比習近平「剛毅威猛」；相較之下，站在普亭斜後方的習近平嘴角微微上揚帶著笑意，眼神溫和，姿態較輕鬆，身軀則被普亭遮去一大半。

普亭上衣袖子有「C」字樣，這是象徵代號C的俄羅斯聯邦安全局（FSB）特種中心特殊任務處。發行年曆的基金會成立宗旨為支持由C處退役的作戰人員。在年曆封面，習近平身著上有「金龍」的藍色調上衣，袖子上有中華人民共和國國旗。

年曆中顯眼的中國元素還有10月份畫像，呈現兩名武裝士兵在樹林中溝通。其中，從代號判斷應為俄羅斯士兵者，對另一名士兵呈現「上對下」姿態。這位另一名士兵的迷彩服臂章上，有兩隻手互握，其中一隻手塗有中華人民共和國國旗，另一隻手則是俄羅斯聯邦國旗圖案。

年曆另在1月呈現一名高大魁梧的俄羅斯古代勇士在美國國會大廈前，把矮小猥瑣的「西方蠻夷」打得哇哇叫。這名「蠻夷」服裝上有英國、美國、波蘭、歐盟和烏克蘭旗幟，以及象徵LGBTQ+平權的彩虹旗。

這份年曆由前述與俄羅斯官方親近的基金會、以及與基金會有關的「時尚雜誌」Freedom Strength Beauty（自由．力量．美麗）發行。Freedom Strength Beauty縮寫即為FSB（俄羅斯聯邦安全局）。在俄羅斯大型網路購物平台Ozon，該年曆原價5000盧布（約51美元），特價3502盧布，有Ozon會員卡可再折扣。

該基金會及其關聯企業FSB雜誌去年首度發行以手繪風格呈現、以侵略烏克蘭為主題的「愛國」年曆。FSB雜誌表示，由於各界「反應熱烈」，這項「優良傳統」必須延續。雜誌形容藝術家的畫風為「超級寫實主義」（hyperrealism）。

去年的年曆同樣有俄羅斯攻陷美國國會大廈的虛構畫面，以及俄羅斯歷史和蘇聯符碼。習近平及五星旗則是今年首度出現。

儘管各國分析多認為以往是「老大哥」的俄羅斯如今已淪為中國的「小老弟」，年曆呈現的俄中關係卻不是如此。在年曆中，俄羅斯依然是老大。

此外，雖然北韓已投入數千兵員為俄羅斯作戰，年曆未見任何具識別度的北韓元素。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）指出，俄羅斯10月下旬已將超過7000名北韓士兵由位於俄羅斯遠東地區的訓練基地移轉至鄰近烏俄邊界的地區。總計至10下旬，北韓已向俄羅斯提供約1萬2000名士兵，其中包括約500名軍官、3名將領。

GUR的情資顯示，莫斯科期待北韓在對烏戰爭及與西方在全球層次的對抗發揮重要作用。除了彈藥、槍械、反戰車飛彈、冬季服裝鞋具等，俄方擬按例每月為每位北韓士兵提供總長50公尺的廁所衛生紙及總重300公克的肥皂。

俄羅斯 北韓 普亭

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