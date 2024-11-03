我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街大亨幫川普新政府找人 內部拜託大家低調點

事實查核：川普沒有為安樂死的松鼠請命

瓦倫西亞勘災 西班牙王室和總理遭災民丟擲爛泥

中央社／瓦倫西亞3日綜合外電報導
西班牙王室成員和總理3日到瓦倫西亞自治區勘災時遭到憤怒災民丟擲爛泥，當局隨即派出更多安全人員保護，與氣憤群眾隔開。國王菲利佩六世（圖中）的臉和衣服被爛泥擊中。 （美聯社）
西班牙王室成員和總理3日到瓦倫西亞自治區勘災時遭到憤怒災民丟擲爛泥，當局隨即派出更多安全人員保護，與氣憤群眾隔開。國王菲利佩六世（圖中）的臉和衣服被爛泥擊中。 （美聯社）

西班牙瓦倫西亞自治區發生毀滅性洪災，王室成員和總理今天勘災時遭到火冒三丈的災民丟擲爛泥，並對他們大聲叫喊「兇手」，官員們被迫縮短在受創最重城鎮的勘災行程。

法新社報導，氣憤的派波爾塔鎮（Paiporta）居民主要將怒氣發洩在總理桑傑士（Pedro Sanchez）和瓦倫西亞自治區（Valencia）主席馬松（Carlos Mazon）身上，兩人在隨扈戒護下離開現場。

法新社記者看見，國王菲利佩六世（Felipe VI）、王后雷蒂西亞（Queen Letizia）試圖安撫氣憤群眾。兩人的臉和衣服都被爛泥擊中。

這種非比尋常場景透過西班牙的電視台播出，凸顯政府回應這場西班牙數十年來最嚴重洪災的步調已經引發舉國不滿。事發5天後，罹難人數仍在持續上升，找到生還者的機會越來越渺茫。

桑傑士表示，這是歐洲本世紀死亡人數次高的洪患，而派波爾塔鎮則是這場洪災原爆點。

法新社記者看見，菲利佩六世和雷蒂西亞於正午剛過抵達派波爾塔鎮一處危機中心後，當局隨即派出更多安全人員，將國王、王后與官員和氣憤群眾隔開。民眾的怒氣似乎主要是針對桑傑士和馬松。

桑傑士和其他政治人物火速離開現場，菲利佩六世和雷蒂西亞則試圖安撫群眾，待了一小時才離開。公共電視台後來報導，兩人暫停勘災。

緊急服務當局今天更新罹難人數時表示，證實有217人死亡，其中東部瓦倫西亞自治區有213人，南部安達魯西亞自治區（Andalusia）、毗鄰瓦倫西亞的中部卡斯提亞-拉曼查自治區（Castilla-La Mancha）分別有1人、3人喪生。

當局已經示警，等清理完仍然堵塞在隧道裡和地下停車場內的車輛後，罹難人數恐怕不止於此。

西班牙氣象局今天又對瓦倫西亞發布大雨警報，表示該自治區所屬加斯德倫省（Castellon）和瓦倫西亞巿周圍地區可能出現每平方公尺100公升的雨量。氣象局同時示警安達魯西亞自治區阿梅里亞省（Almeria）可能出現致災暴雨，呼籲居民除非真的有必要，否則不要外出。

洪災 暴雨 王菲

上一則

匈牙利總理：川普若勝選 歐洲須重新考慮援烏一事

下一則

印尼拚未來4年糧食自足 總統普拉伯沃赴東部視察計畫進度

延伸閱讀

西班牙瓦倫西亞洪水逾200死 國王王后勘災 災民怨太慢

西班牙瓦倫西亞洪水逾200死 國王王后勘災 災民怨太慢
西班牙洪災逾200死⋯包含2中國公民 習近平致慰問電

西班牙洪災逾200死⋯包含2中國公民 習近平致慰問電
西班牙暴洪凝聚人心 瓦倫西亞逾萬人集結志願救災

西班牙暴洪凝聚人心 瓦倫西亞逾萬人集結志願救災
西班牙洪災增至211死 政府增派1萬士兵警察救災

西班牙洪災增至211死 政府增派1萬士兵警察救災

熱門新聞

烏克蘭駐聯合國大使基斯利察（Sergiy Kyslytsya）。路透

北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

2024-11-01 15:45
科學家們曾在南非開普敦的Afrigen Biologics和疫苗工廠進行研究。（美聯社）

世衛：結核病再成為全球頭號傳染病殺手 重傷這2國

2024-10-31 17:29
圖為伊朗首都德黑蘭一個反以色列和美國的廣告牌看板，左邊是伊朗總統裴澤斯基安、伊朗伊斯蘭革命衛隊軍事指揮官巴蓋里的照片，標註為「老兵」，右邊為拜登總統和以色列總理內唐亞胡，標註「戰爭販子」。(歐新社)

紐時分析：美國在中東角色式微 如今以色列說了算

2024-10-28 09:41
來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
一位日本女網紅因在餐廳拍攝不雅照，遭到網友抨擊。餐廳示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Josh Kobayashi ）

日本女網紅為拍片 餐廳露半球問「想吃哪一個」惹議

2024-10-29 20:13
北韓兵援俄首戰傳幾乎全軍覆沒，圖為北韓領導人金正恩3月視察受訓官兵景象。（朝中社）

北韓兵援俄首戰傳僅1人生還 倖存者控「普亭騙了金正恩」

2024-11-02 02:29

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運

4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運
新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝
紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普
大選倒數72小時 賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛阿華 賓州差距1%

大選倒數72小時 賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛阿華 賓州差距1%