西班牙洪災宛如災難片 釀214死含2中國人 多人葬身車內

1日在西班牙瓦倫西亞自治區，居民清理大雨過後泥濘的街道。（路透）

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）2日表示，將向東部遭受暴雨 導致歷史性洪災 侵襲的瓦倫西亞省（Valencia）增派1萬名士兵和警察救災。他指出，這場洪水 目前已造成214人喪生，當中不少被發現時身處車內，另有數十人失蹤。此外，據新華社報導，中國駐西班牙大使館2日證實，洪災已造成2名中國公民遇難，另有2人失聯。

西班牙東、南部29日起連續遭暴雨侵襲導致洪災，馬加拉到瓦倫西亞慘淪災區，村莊街道大淹水，房屋毀壞、交通中斷，這是西班牙近年來最嚴重的天災。社群平台的影片可見災情慘重，大量汽車被沖刷堆積在街道，宛如災難片場景。

幾乎所有的死亡案例都發生在瓦倫西亞省，數以千計的緊急服務人員正拚命清除瓦礫和泥漿、搜尋遺體。

桑傑士在電視播出的演講中指出，這場災難是本世紀歐洲第二致命的洪災，並宣布將大幅增派安全部隊參與救災。

桑傑士提到，政府已接受瓦倫西亞省領導人要求、增派5000名士兵，並告知將再派遣5000名警察和人民警備總隊（Civil Guard）警員。

BBC報導，在人口2.5萬人的小鎮派波爾塔（Paiporta），最少有62起死亡個案。地區政府轄下的民防局上周二下午約8時透過手機向巴倫西亞市和周邊地區民眾發緊急信息呼籲逃生，當時很多人正下班，而多處地區已經洪水暴漲，淹沒道路、隧道和地下車庫，多人因此淹死。

波爾塔鎮長阿爾巴拉（Maribel Albalat）承認，該鎮設計未有應對水災風險，很多住宅都只是單層式，而且當地很少發生水災，導致人們防災意識不足，下雨時不少人會到地下車庫開走汽車以防水浸。單是巴倫西亞市郊一處的住宅地下車庫就發現7名死者。

這場洪災也癱瘓了鐵路，有一段超過1公里的軌道徹底「消失」，另有一條隧道完全被「淹沒」，瓦倫西亞高鐵預估3周後始能通車。