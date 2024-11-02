我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納瓊斯支持賀錦麗 哈里遜福特：把票投給前進

搖擺州解析／威州開票恐慢 民主黨議員為搶關鍵席向川普靠攏

日本眾院各黨不過半 國民民主黨擬走中間路線

中央社／東京2日綜合外電報導
日本政局在這次眾議院大選後呈現「各黨不過半」，成為關鍵少數的國民民主黨面對朝野競相拉攏，動向備受關注。（新華社）
日本政局在這次眾議院大選後呈現「各黨不過半」，成為關鍵少數的國民民主黨面對朝野競相拉攏，動向備受關注。（新華社）

日本政局在這次眾議院大選後呈現「各黨不過半」，成為關鍵少數的國民民主黨面對朝野競相拉攏，動向備受關注。日媒觀察，目前表面上似採取跟朝野政黨保持等距的「中間路線」。

日本時事通信社報導，國民民主黨走的是介於朝野之間的「ゆ（音yu）党」路線。在日文中，「与（音yo）党」是執政黨之意、「野（音ya）党」是在野黨，而在50音中，yu位於ya和yo中間。

國民民主黨希望透過兼顧「政策實現」及「政權批判」來展現存在感，企圖在2025年夏天舉行的參議院改選中取得席次大幅成長。

不過，由於無法否認國民民主黨靠向政府的一面，這讓一直支持國民民主黨的日本工會全國聯合會（簡稱連合）內部傳出憂慮聲音。

國民民主黨幹事長榛葉賀津也昨天說，「我們也會跟立憲民主黨、公明黨及日本維新會就每個議案進行協商，不是只跟自民黨『部分聯合』」。

繼前一天跟自民黨會談後，國民民主黨昨天跟立憲民主黨舉行幹事長及國會對策委員長會談，針對有關政治改革等部分進行合作達成共識。

國民民主黨接著也跟公明黨舉行幹事長等人會談，並獲公明黨對重要政策的正面回應。

但是，從優先跟自民黨而非立憲民主黨進行協商等可以看出，國民民主黨談判重點似乎更偏向執政黨。多位朝野人士都證實，其代表（黨主席）玉木雄一郎等人在前首相岸田文雄政府時，曾多次跟前首相麻生太郎等重量級人士接觸。國民民主黨加入執政聯盟是玉木考量的構想。

玉木雄一郎曾跟身旁人士說，「我想當首相」，並未隱藏自己從政志向。

面對朝野政黨相繼拉攏，榛葉說，「我們的席次相較選前成長4倍，這不是用自以為了不起的態度來說，而是在選舉所獲得的結果」。國民民主黨幹部也充滿信心地說，透過在政策面累積實際成果，「在參議院改選（席次）將更進一步成長」。

看到國民民主黨這種像是對「非自民黨集結」潑冷水般的因應作為，連合幹部說「玉木也好榛葉也好，都變得自負起來」。立憲民主黨年輕成員說，如果加強對首相石破茂政權的傾斜，接受個別產業工會支持的議員可能不會跟進。

民主黨 日本 參議院

上一則

俄羅斯及北韓外長會談 重申履行戰略夥伴關係條約

下一則

西班牙暴洪凝聚人心 瓦倫西亞逾萬人集結志願救災

延伸閱讀

「垃圾說」給賀錦麗機會？歐巴馬前文膽：與拜登作區分

「垃圾說」給賀錦麗機會？歐巴馬前文膽：與拜登作區分
美國國會選舉激烈不亞於總統 參院共和黨可望翻盤

美國國會選舉激烈不亞於總統 參院共和黨可望翻盤
防川普過早宣布勝選 民主黨透露已超前部署

防川普過早宣布勝選 民主黨透露已超前部署
紐約州民主黨加碼 爭取亞太裔選票

紐約州民主黨加碼 爭取亞太裔選票

熱門新聞

烏克蘭駐聯合國大使基斯利察（Sergiy Kyslytsya）。路透

北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

2024-11-01 15:45
來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
圖為伊朗首都德黑蘭一個反以色列和美國的廣告牌看板，左邊是伊朗總統裴澤斯基安、伊朗伊斯蘭革命衛隊軍事指揮官巴蓋里的照片，標註為「老兵」，右邊為拜登總統和以色列總理內唐亞胡，標註「戰爭販子」。(歐新社)

紐時分析：美國在中東角色式微 如今以色列說了算

2024-10-28 09:41
科學家們曾在南非開普敦的Afrigen Biologics和疫苗工廠進行研究。（美聯社）

世衛：結核病再成為全球頭號傳染病殺手 重傷這2國

2024-10-31 17:29
日本自民黨在本次眾院選舉席次大幅衰退。圖為自民黨總裁石破茂。(路透)

日眾院選舉落幕 執政聯盟未過半 學者：習近平最大贏家

2024-10-28 11:56
一位日本女網紅因在餐廳拍攝不雅照，遭到網友抨擊。餐廳示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Josh Kobayashi ）

日本女網紅為拍片 餐廳露半球問「想吃哪一個」惹議

2024-10-29 20:13

超人氣

更多 >
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
專家講真話 半年一次洗牙拋光沒必要?

專家講真話 半年一次洗牙拋光沒必要?
觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼 美國總統大選已成「預知混亂紀事」

觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼 美國總統大選已成「預知混亂紀事」
華人車牌加裝透明保護殼收千元罰單 申訴後改25元

華人車牌加裝透明保護殼收千元罰單 申訴後改25元
擔心美國大選後動盪 富人打算移民者創紀錄

擔心美國大選後動盪 富人打算移民者創紀錄