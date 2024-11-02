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遊日本注意 騎腳踏車滑手機最重囚6月 單車酒駕關3年

編譯中心／綜合1日電
在日本騎腳踏車邊滑手機最重恐判刑6個月，圖為東京街頭騎腳踏車的民眾。（美聯社）
在日本騎腳踏車邊滑手機最重恐判刑6個月，圖為東京街頭騎腳踏車的民眾。（美聯社）

日本重罰邊騎車邊滑手機新法11月1日上路，違反者最重將被判處6個月有期徒刑或最高10萬日圓（約654美元）罰金；新法上路第一天，大阪警方就查獲5起違法，包括2名男子酒駕腳踏車，其中1人引發事故、和另一輛腳踏車相撞，所幸無人受傷。此外，福島縣和三重縣也查獲酒駕腳踏車的違法案件。

綜合日媒報導，根據修訂後的「道路交通法」，邊騎腳踏車邊滑手機將被開罰甚至判刑，若因滑手機未注意路況而引發事故，最重可判處1年有期徒刑或30萬日圓罰金；飲酒後騎腳踏車同樣違法，最重恐判處3年有期徒刑或50萬日圓罰金（約3271美元），提供違法者酒類的人士也將連坐處罰。

根據統計，日本今年上半年因單車族滑手機而引發的交通事故，造成1人死亡、17人受傷，是日本警方開始記錄此類事故以來最高。

自2021年以來，日本因腳踏車引起的交通事故顯著增加；疫情期間，民眾避免搭乘大眾運輸工具、選擇騎腳踏車通勤或移動，但事故隨之增加，日本政府因此趕緊修法規範單車族的失控行為。

修訂後的「道路交通法」也把電動腳踏車視為摩托車列入規範，騎乘電動腳踏車者依法必須取得駕照及申請牌照，上路時必須戴安全帽；嚴苛的法律反映了日本社會對於交通安全的重視，也顯示出政府對保護行人及騎士生命安全的承諾。

日本 駕照 疫情

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