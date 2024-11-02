借鏡猶太求存心志 台人也可以創造台灣新命運

示意圖。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

台灣人口與澳洲相當，在世界上其實是中型國家，人口規模遠大於荷蘭、比利時等真正的小型國家，台灣產業界在全球多個領域都有一席之地，然而，台灣人卻常常妄自菲薄，自認是「小國」，每當看向美國、日本的發展，就說那是泱泱大國，台灣學不起。

若看向真正的小國，例如遠比台灣小的以色列 ─2000年時人口600萬出頭，2013年才突破800萬，2020年才突破900萬─台灣人又會說，猶太 人是「上帝選民」，太聰明、太會賺錢、太有戰略眼光、太團結了，以色列受美國關愛有加，是天之驕子，台灣做不到。

1996年台海危機後，美國顧問團來台觀察台灣國軍戰力，評語由《紐約時報》刊出，稱「以為是以色列，沒想到是巴拿馬」，或許這句話坐實了台灣人面對以色列的自卑感。

台灣人對猶太人的了解大多來自華文世界許多財經書籍吹捧各種「猶太致富密碼」，猶太成了會賺錢、精打細算的象徵，以至於1992年知名港劇《大時代》，周慧敏飾演的女主角，因為個性愛錢如命，粵語原本叫「慳妹」，在台灣就翻譯成了「小猶太」。

猶太人、以色列，當然有其優越之處。對猶太人的評價，或許引用邱吉爾的形容最為恰當：「有些人或許喜歡、或許不喜歡猶太人，但不可否認，猶太人絕對是這世界上最可怕、也最傑出的族群。」

邱吉爾家族與猶太人關係密不可分，自邱吉爾的父親藍道爵士起，就結交許多猶太至交，包括著名的羅斯柴爾德家族英國分支領袖，第一代羅斯柴爾德男爵內森羅斯柴爾德，因而從羅斯柴爾德家族得到大量貸款金援；其他友人還有銀行家莫里斯德赫希，及同是銀行家的恩尼斯特卡塞爾，他在藍道爵士過世後，還繼續提攜邱吉爾，並資助其個人研究圖書館。

邱吉爾父子與英國猶太菁英豪門建立的親密友誼與政商人脈，不僅成為邱吉爾父子從政的龐大政治資產，更同時影響了以色列與英國兩國的命運：邱吉爾率領英國撐過二次世界大戰，戰後力挺猶太人建國，是促成以色列誕生的推手之一。除了父親的庇蔭，邱吉爾本身也有許多猶太好友，包括其文學經紀人埃默里里夫斯。

不僅邱吉爾，美國總統羅斯福也同樣有不少猶太友人，包括任命為財政部長的小亨利摩根索，新政顧問路易布蘭迪斯、費利克斯法蘭克福特，羅斯福受猶太友人及顧問影響，因而採取對猶太人有利的政策，讓美國猶太人在「新政」中翻身。二次世界大戰的世界領袖「三巨頭」中，猶太人就攻下了其中兩人。直到如今，不管是川普還是拜登 ，親信中都有猶太人。猶太人的傑出與可怕可見一般。

猶太人的這些成就，並非理所當然，也非一開始就是如此。以美國而言，在羅斯福時代之前，猶太人是處於社會最下層中的最底層。

美國猶太人最大宗來自1880年代俄國排猶時逃來的俄裔族群，抵達時大多一窮二白，聚居在紐約下東區貧民窟，不僅遭美國其他族群瞧不起，連之前先一步移民 進來已經站穩腳步的前幾波猶太移民也深怕被他們拖累，竟然不相往來，更不通婚，還各上各的教堂。他們從貧無立錐之地、孤立無援之中拚死奮鬥起家。

1920年代，美國響噹噹的人物，包括福特汽車的亨利福特，首度飛越大西洋的林白，以及甘迺迪家族中日後甘迺迪總統的父親喬甘迺迪，都是反猶大將，哈佛大學校長洛維爾主張限制猶太學生名額，其他長春藤盟校立即跟進。認為猶太學生占比過高，以希望學生組成符合人口比例為由，限制猶太學生占入學人數比例，導致猶太新生比例從1925年的27.6％，到他退休的1933年僅剩15％。醫藥界、高級俱樂部、高級旅館都不歡迎猶太人，政府部門、法院、醫院、大企業、金融業全數拒聘猶太人，房地產交易界也同樣排擠猶太人。

也就是說，猶太人在美國是比「從零開始」還要更糟，可說是從負數開始奮鬥，短短數10年內，卻能翻身從負債變成資產，掌握「鈔票、選票、媒體」三大法寶，在美國政界呼風喚雨，與福特、林白、喬甘迺迪帶頭反猶的1920年代全然相反。

以色列國家的處境也經歷類似的過程，1948年建國時，美國考量阿拉伯國家在石油、航運方面的重要性，起初不僅不支持以色列，還施以武器禁運，深怕以色列會引起戰爭造成美國的困擾。當以色列加入英法行列打響第二次中東戰爭，引發蘇伊士運河危機，美國氣得跳腳，與蘇聯一起共同逼令撤軍。

1967年以前，法國是以色列最大的武器供應國，直到六日戰爭，法國拒絕提供武器，美國才取而代之，六日戰爭在將士用命下壓倒性勝利，終於改變美國對以色列的態度，讓以色列成為美國在中東的代理。

台灣人一方面欽羨猶太人，一方面又覺得猶太人神祕莫測，在不了解下，認為猶太人就是天生優秀，以色列天生優越，但是，其實不論猶太人或是以色列，都是從遠比台灣條件更惡劣的泥淖中奮鬥起家。

台灣人也常認為以色列能建國，是因為猶太人極度團結、擁有強烈建國意識，事實也不盡然如此，猶太人在長達千年的大流散過程中，絕大部分時刻都沒有建國意識，更無所謂團結可言，而是隨人顧性命，認為只要家族會賺錢、結交各國權貴，融入當地社會，就能保命，有一國屠殺猶太人，大不了逃到另一國。直到近現代都還是如此，愛因斯坦最初也認為自己是德國 人，沒有太多猶太認同，也就甭說團結或建國意識。

直到20世紀初風起雲湧的全球排猶風潮，從歐洲，到拉丁美洲，猶太人無處不被迫害，以至於最終在德國遭納粹屠殺600萬人，這血淋淋的教訓，終於讓猶太人覺醒：沒有自己的國家，終究在這個世界上沒有立足之地。

台灣人如今大多並不明白建國的重要，有不少台灣人心裡認為：就算台灣滅亡，反正逃到美國或其他國家去就好了！殊不知沒有自己的國家，到全球各國，都只有遭冷眼相待、慘遭欺凌的分，猶太人的慘痛經驗就是前車之鑑。

俾斯麥曾說：「愚昧的人才從自己的經驗學習教訓，我喜歡從別人的經驗學習，從一開始就避免自己犯下錯誤。」台灣人最好能從猶太人的悲劇中學習，可別等到自己也遭到不幸，那就太遲了。

猶太人不抱怨命運多舛，但也不接受命運擺布。累積實力，運用策略，在最悲慘的際遇下，夾縫中求生存。以色列原本是美國的棄子，靠著不懈奮戰，與全力經營美國關係，綑綁為利益共同體，1973年以後，美國與以色列成為堅實的盟友，1983年，美國正式界定以色列為「戰略資產」。近30年，以色列更試圖把兩國打造成「生命共同體」。猶太人改造並創造自己的命運，靠的是累積實力與借力使力。

熟悉猶太人與以色列歷史的本身，就有相當的價值，以色列產業科技發達，猶太人更掌握金融、媒體，要在國際上經營，免不了要與猶太人打交道，了解猶太人與其歷史是必要的。不僅現代，整個人類歷史上，猶太人常常與世界領袖關係匪淺，從波斯帝國的居魯士大帝，到羅馬的凱撒、龐培，英國光榮革命的威廉，以至於現代的多任美國總統，了解猶太史，其實就是了解了整部世界史。

最重要的一點是：猶太人的曲折經歷與以色列的奮鬥過程，告訴台灣人為何要有自己的國家，如何建立、如何保衛、如何取得強權的信任與支持，以及如何發展為軍事經濟科技情報均世界一流，令人羨慕又敬畏的國家。而這一切都從遠比台灣更惡劣太多的困苦條件開始，更別說台灣的人口、國土地理條件都遠勝過以色列。

猶太人能，台灣人就能，以色列能，台灣一定能。

《世局︰借鏡猶太史，走出台灣自己的路》（圖片提供／圓神出版）

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