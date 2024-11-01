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北韓今年首射洲際飛彈 飛行高度、時間創新高 美韓軍演回應

編譯徐榆涵、盧思綸／綜合報導
北韓10月31日試射洲際飛彈，飛行高度與時間創新高。北韓領導人金正恩(中)2022年視察洲際彈道飛彈與發射車。(美聯社)
北韓10月31日試射洲際飛彈，飛行高度與時間創新高。北韓領導人金正恩(中)2022年視察洲際彈道飛彈與發射車。(美聯社)

南韓日本政府表示，北韓10月31日上午7時10分左右，從平壤附近朝東部海域以高仰角發射一枚飛彈，飛行高度逾7000公里，飛行時間達86分鐘，雙雙創下新紀錄。北韓官媒朝中社隨後證實，在領導人金正恩視察下，發射一枚洲際彈道飛彈。

這枚飛彈落入日本專屬經濟區外側的日本海海域；這是繼去年12月發射「火星18」飛彈後，北韓今年首度試射洲際彈道飛彈。

朝中社報導稱，「這次試射打破戰略飛彈能力的紀錄，證實北韓強大戰略威懾力」。報導說，金正恩在發射飛彈現場表示，這次射彈是為展現對抗敵人的意志，並強調絕對不會放棄強化核武能力。

他說，近來有許多蓄意造成區域緊張、威脅北韓安全的敵人，這次發射飛彈是「為了展現我方決心的適當軍事活動」。

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅當天一早接獲報告後，下令「強力因應」北韓射彈行動，政府也緊急召開國家安全會議，譴責北韓再次違反聯合國安理會決議，並決定新增對北韓制裁，包括加強對15個品項出口監管，包括固體燃料、飛彈艙、燃料管等相關零件，阻止北韓繼續開發使用固體燃料的飛彈。

南韓軍方和駐韓美軍也立即出動F-35等110多架軍機，於西海岸與中部內陸上空進行大規模聯合空中訓練，並公開戰機準確擊中模擬北韓移動式發射台標靶照片。

這次試射的飛彈若以正常角度發射，射程可達美國本土。美聯社說，這次發射可能是想在美國大選前吸引美國注意，並回應外界譴責北韓派遣軍隊援助俄羅斯。一些專家推測，這次試射，俄羅斯可能向北韓提供技術援助。

北韓彈道飛彈測試 資料來源／路透
北韓彈道飛彈測試 資料來源／路透

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