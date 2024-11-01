借鏡猶太史 走出台灣自己的路

示意圖。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

80年代，〈黃昏的故鄉〉這首台語歌在美國大為流行。因為，被國民黨列為黑名單的台灣人，數10年不能回台，聽到這首歌，內心激動，潸然淚下。

但是，猶太人的電影《出埃及記》的主題曲，氣勢磅薄，寓意深遠，更令我心澎湃。

「這塊土地是我的，上帝賜給了我這塊土地。雖然我只是平凡人，但只要上帝祢在我身旁，我知道我會變得堅強，將這塊土地變成我們的家園。」

兩首歌的調性，多少反映了台灣人與猶太人的個性差異。一自我哀淒，一絕不放棄！

很多人問我，你為什麼對猶太人那麼有興趣？研究猶太人有什麼用處？

其實，我跟大家相同，本來也只有一些模糊的概念。

後來才知道，影響宗教界最大的人物耶穌基督是猶太人，影響科學界最大的人物愛因斯坦是猶太人，影響心理學界最大的人物佛洛伊德是猶太人，影響社會學界最大的人物馬克思也是猶太人。

研讀之後，才了解千年猶太歷史，竟然充滿血淚。台灣人的歷史，雖然沒有那麼悲慘，卻也非常曲折。

猶太人獨特的歷史，任何人都會有興趣，只是太過複雜，了解不易。因為，猶太人大流散之後，遍布世界，難觀全貌。單單了解俄、德、美、英、法等大國的猶太人歷史，可能就要窮盡一生。

個人30多年來，為了深入了解猶太人的歷史，走訪以色列、匈牙利、奧地利、摩洛哥、西班牙、葡萄牙、捷克、德國、法國、英國、俄國、美國等地的猶太博物館，甚至是烏茲別克斯坦的撒馬爾罕的猶太學校，印度科欽的猶太遺址，捷克布拉格的猶太墓園，中國開封的猶太會堂等地。

愈了解，愈加敬佩，甚至有點恐怖。這是什麼樣的一種民族？

因為個人住在紐約40多年，加上經商的關係，與猶太人多有往來，因此，對他們的歷史深感興趣，研究之後，更感震驚。

一個被滅國三次的民族，流散千年，竟然可以在1948年重新建國，而最大的力量來自美國的猶太人。因此，10多年前，感慨地寫了一篇長文〈美國猶太人如何改造與創造自己的命運〉。

猶太網路

美國與墨西哥邊境的大生意人，也多是猶太人，他們多由東歐逃亡到阿根廷，再輾轉來到此地。猶太人近2000年來，流徙各地，網路遍布世界，訊息特別靈通，哪裡有好康的，「食好鬥相報」（台語），親朋好友就往那裡聚集。

1096年，教皇伍朋二世號召基督徒向回教徒奪回耶路撒冷的聖戰，拉開十字軍東征的序幕，結果，一路上屠殺猶太人，這是猶太人第一次被大量殺害。不像過去，只是地方的零星事件。

很多國家響應教宗的東征旨意，怕被搶劫的人就換了一些銀票，路上可以兌現，這些銀票多出自猶太人，因為猶太人當時已被羅馬滅國800多年，流散各地，形成「猶太網路」，所以可以經營「銀票兌換」。

英國國王獅心理查參加十字軍東征，兵敗被補，弟弟徵集贖金，有些猶太人送來銀票，他問這是什麼？可見當時已有銀票流通。由此可知，12世紀時，「猶太網路」已經四通八達。

「猶太網路」最重要的是「情報網路」，可以應用在金融、軍事、政治、經濟等，取得先機，無往不利。

美國猶太人

1654年，23個猶太人由南美洲來到紐約，當時的紐約由荷蘭統治，總督史代文森不准他們進入，他們叫總督問荷蘭總公司，結果獲准，因為猶太人是荷蘭印度公司的大股東。這是猶太人到美國的濫觴。

曼哈頓島原來是印第安人的，1624年，荷蘭西印度公司用1串貝殼與他們換來的，命名「新阿姆斯特丹」。同年，荷蘭東印度公司來到台南安平第一沙洲，把台灣（大員）稱為「熱蘭遮城」。

美國猶太人來到美國400多年，貢獻良多，參與南北戰爭因而犧牲不少生命，但是美國移民80％以上是新教教徒，1920與1930年代，興起反猶風潮。這促使美國猶太人在1940年代反對猶太建國運動。因為他們好不容易由反猶的俄國、歐洲等地逃難到美國，艱辛立穩腳根，如果同意歐洲猶太人倡議的錫安復國主義，會失去舒適生活，所以反對。

1948年，以色列建國，美國政界也不支持。因為怕惹火供應石油的阿拉伯國家，當時石油是最重要的戰略物資。

1967年的六日戰爭，是美國猶太人命運的轉捩點。當時，以色列危在旦夕，竟能轉敗為勝，簡直是奇蹟，美國因此轉變態度。

1973年的贖罪日戰爭，猶太人再度贏得不可能的戰爭，更使猶太人士氣高漲，信心大增。

猶太人在美國影響力愈來愈大，包括政治、學術、影劇、媒體、金融各界等，尤其是政治界，不管是共和黨或民主黨都要買單，最重要的是他們的捐款。

譬如，已世的前共和黨猶太人組織主席金沙賭場老闆，據說1場總統選舉，他自己就要花1億美元。

美國台灣人有錢的人也很多，但與此相較，只能望洋興嘆。更何況，台灣人聽到政治馬上退避3舍，遑論出錢？

這與猶太人的個性，截然不同。

猶太人為了建國，不惜犧牲一切代價。「會賺錢，甘開錢」（台語）的特質，是台灣人應該也必須學習的。

美國第一個猶太裔大法官是1916年由威爾遜總統提名的布蘭迪斯。1948年，第一間由猶太人成立的大學，就以布蘭迪斯命名。

有一段時間，美國大法官只有9個，猶太人竟然占了3個，而他們人口只占全美國的0.23％。

美國猶太人如何翻轉自已的命運

美國猶太人翻身的主因是「投資教育」與「投入政治」。

投資教育，為了提升自己的地位。投入政治，為了保障自己的權益。

投資教育，才能擠入「上流社會」。投入政治，才能改變「上層結構」。

1902年，才有第一批猶太人由紐約一家公立中學畢業。1908年，已有16％猶太子女達到中學水平。

1960年，猶太人只有10名眾議員、兩名參議員；2023年，分別有26名與9名。而且，幾乎每一位國會議員都至少有一位年輕猶太助理。薪水很低，但是可以累積經驗並建立人脈。猶太人的歷史經驗告訴他們，「人脈」才是成功的關鍵。

反觀美國台灣人二代，可能是受到父母影響，對政治似乎有恐懼症，不關心國家大事，也不顧公共事務，只管自已的前途。

2015年，全球台灣研究中心共同創辦人楊明倫醫師帶我去見邁阿密大學的同事金德芳教授。她說，她勸T2（台灣人第二代）投入政治，進入體制，才能直接影響美國政策並保護台灣。可是，T2告訴她，他們想當醫生或律師多賺些錢。這種想法與年輕猶太人差異甚大。

芝加哥第一位猶太人市長則是伊曼紐，此人必須多做介紹。2008年，歐巴馬當選總統，第一個任命的官員，就是請伊曼紐擔任白宮幕僚長。因為，他替歐巴馬募了很多錢。

重要的是，他在紐澤西出生，父親是醫生，生活優渥，他卻冒著生命危險，回以色列當兵兩年半。他的叔叔也回以色列打仗，不幸戰死。猶太人這種為國家可以犧牲一切的「猶太意識」，令台灣人汗顏。

以上說了不少猶太人可敬的貢獻、可悲的境遇，但是，猶太人也有可議之處。

電視上，常常看到猶太人拿著機槍掃射阿拉伯人，而阿拉伯人只能拾起地上的石頭回擲的畫面，不禁令人義憤填膺。

尤其是，近期的以巴衝突，以色列轟炸加薩地區，無辜的婦孺死傷數萬。這種趕盡殺絕的舉動，連美國也看不下去，很多以色列的人也無法接受。

猶太人這種瘋狂行為當然不可取。但是，他們寧可犧牲一切，包括生命，只為榮耀以色列的精神，令人感動，更值得台灣人學習。

台灣人國家意識混淆，每天「涼涼的過」（台語），不知道歷史上各個國家，為了保衛自已的國家與生活方式，付出多少代價？烏克蘭、以色列等，不就是活生生的例子！

沒有錢，一切都是假的。

沒有國家，一切都是空的。

猶太人有猶太人的「巧門」，台灣人也有台灣人的「撇步」。雙手合十，期待台灣人創造出具有台灣特色的出路！ 《世局︰借鏡猶太史，走出台灣自己的路》（圖片提供／圓神出版）

（本文出自《世局︰借鏡猶太史，走出台灣自己的路》，圓神出版／黃文局，未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）