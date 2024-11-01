Google封殺YT親俄頻道 遭罰「2後面跟了36個零」

美國紐約市曼哈頓的一家谷歌商店可看到谷歌商標。(路透資料照片)

CNN報導，俄羅斯 正向全世界最大科技公司之一的谷歌 （Google ）尋求一筆「天價」罰金。

谷歌因封殺YouTube上的親俄頻道而遭罰款，欠了克里姆林宮超過兩個「澗」（undecillion）的盧布，即2後面跟了36個零。根據CNN的說法，這筆幾乎讀不出來的罰款相當於「200溝」（$20 decillion）美元，或約「200億兆兆美元」，連全球經濟規模都要相形見絀。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，全世界的GDP為110兆美元，跟這筆罰金相較根本微不足道；谷歌的母公司Alphabet市值約2兆美元。

俄羅斯塔斯社日前報導，俄羅斯法院已勒令谷歌恢復YouTube頻道，不然就要面對愈來愈高的罰金。一名參與本案的律師表示，如果罰金沒在九個月內繳納，就會開始每天翻倍。

塔斯社報導，「谷歌只有在遵守法院裁決的情況下，才能重返俄羅斯市場」。

綜合媒體報導，俄羅斯當地媒體與Google的恩怨始於2020年，隨後因俄烏戰開打，Google旗下的YouTube平台封鎖了17家俄羅斯電視頻道的帳號，被俄羅斯媒體Tsargrad TV與RIA FAN提告敗訴後，處以每天10萬盧布的罰款，如果沒有恢復，就會每日翻倍計算。

據稱，本案法官在10月28日的聽證會上表示，他正在考慮「一個有很多、很多零」的案件。律師莫羅佐夫（Ivan Morozov）也透露，這個罰款金額沒有設置上限。

俄羅斯國立研究型大學高等經濟學院（HSE Institute of Education）揚科夫斯基（Roman Yankovsky）表示，Google顯然不會支付這筆罰款，俄羅斯聯邦也無法從這間公司收錢。

在近期的一份收益聲明中，Google也表示，「我們認為這些正在進行的法律糾紛不會對公司產生實質性的不利影響」。從現實角度來看，Google也不可能繳納這筆人類歷史上最巨額的罰款。