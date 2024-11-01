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全球16飢餓熱點達致命水平 巴勒斯坦、蘇丹…最告急

編譯中心／綜合31日電

聯合國糧食機構10月31日警告說，未來幾個月，16個「飢餓熱點」(hunger hotspots)地區將達到致命水平，其中最令人擔憂的是巴勒斯坦地區、蘇丹和南蘇丹、馬利和海地。

央廣報導，聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization)和世界糧食計畫署(World Food Programme)分析這些地區的嚴重糧食不安全狀況，大多是由衝突造成。

根據這兩個聯合國機構一份預測2024年11月到2025年5月的聯合報告，極端天氣是造成其他地區出現飢餓的一個主要因素，並且在許多發展中國家出現的經濟不平等和高負債正在損害政府的反應能力。

根據這兩個駐羅馬的聯合國機構專家發布的研究報告，巴勒斯坦地區、蘇丹、南蘇丹、海地和馬利迫切需要人道主義行動，以避免飢餓和死亡。

據報導，這份研究報告發現：「如果不立即採取人道主義努力，並採取協調一致的國際行動來解決嚴重的人道援助進入限制，以及推動緩和衝突和不安全局勢，這些地區可能會進一步出現飢餓和人命損失」。

這份研究報告接著指出，奈及利亞、查德、葉門、莫三比克、緬甸、敘利亞和黎巴嫩的情況也受到「高度關注」，在這些國家中，衝突若不是造成飢餓的主要驅動因素，就是促成飢餓的因素之一。

報導稱，這兩個聯合國機構表示，人道援助資金在2024年連續第二年下降，並且12項捐助呼籲面臨超過75%的資金缺口，其中包括對衣索比亞、葉門、敘利亞和緬甸的援助。

聯合國 緬甸 巴勒斯坦

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