世衛：結核病再成為全球頭號傳染病殺手 重傷這2國

科學家們曾在南非開普敦的Afrigen Biologics和疫苗工廠進行研究。（美聯社）

世界衛生組織（WHO ）29日發布「2024年全球結核病報告」，指出2023年全球新增結核病確診病例高達820萬例，創下自1995年、28年來世衛 組織啟動全球結核病監測以來的新高，且相比2022年的750萬有顯著增加；

使得結核病再次成為2023年的頭號傳染病殺手，其影響甚至超越新冠（COVID-19）疫情。

港媒根據「聯合國 新聞」，報告指即使結核病相關死亡人數從2022年的132萬人降至2023年的125萬人，但患者總數到2023年卻攀升至約1080萬人，凸顯全球在對抗結核病方面進展不均，面臨資金嚴重不足等諸多挑戰。

報告顯示，結核病對全球30個高負擔國家造成的影響尤為嚴重，其中印度（26%）、印尼（10%）、中國（6.8%）、菲律賓（6.8%）和巴基斯坦（6.3%）合計占全球結核病負擔的56%。男患者占比達55%，婦女為33%，兒童和青少年則占12%。

世衛組織總幹事譚德塞表示，即使已具備預防、發現和治療結核病的工具，但結核病仍然導致大量人員死亡和患病，這令人憤慨。他敦促所有國家履行擴大使用這些工具並消滅結核病的承諾。

組織指出，2023年全球結核病預防和護理資金進一步減少，遠低於目標水平，中低收入國家承擔98%的結核病負擔，卻面臨重大資金缺口，2023年，年度資金目標為220億美元，但實際可用資金僅為57億美元，僅目標26%。

報告指出，大量新感染結核病個案主要是由5個危險因子造成的：營養不良、愛滋病毒感染、酗酒、吸菸（尤其是男性）和糖尿病。WHO全球結核病計畫主任卡薩耶娃博士（Dr Tereza Kasaeva）指出：「我們面臨許多艱鉅的挑戰：資金短缺、受影響者的災難性的經濟負擔、氣候變遷、地緣關係的政治軍事衝突、流離失所的難民、其他流行病以及抗藥性結核病。我們必須團結所有部門和利益相關者，應對這些緊迫問題並加大努力」。

WHO強調，減少結核病負擔的全球里程碑和目標已經偏離了軌道，需要取得重大進展，才能在第二次聯合國高級別會議前實現為2027年設定的目標。