南韓情資：金正恩大搞個人崇拜 愛女地位又上升

正在接受接班人訓練的金正恩之女金朱愛，近期在國內地位似乎更上一層樓。（路透）

根據南韓 國家情報院掌握資訊，北韓 領導人金正恩 今年以來曝光頻率上升，大搞個人崇拜，對於遭暗殺的恐懼似乎也更勝以往，周邊警戒度大增。同時，他的愛女金朱愛（Kim Ju-ae音譯，又譯金主愛）在國內地位也更上升。

南韓國情院今天在國會進行非公開報告，根據國會議員轉述，金正恩今年以來的公開活動較去年同期約增加6成，身邊防範暗殺的通訊干擾車輛、無人機探知裝備等警戒措施較過去大增。

北韓自10月起停用「年號」，針對派遣至海外人力的宣傳也從關於前領導人金日成、金正日時代的文獻，轉為強調金正恩的革命歷史，持續強化抹除前代領導歷史、唯獨推崇金正恩的措施。

北韓自1997年起使用年號，將金日成誕生的1912年定為元年，但勞動新聞等北韓主要媒體10月中開始不再出現年號紀年方式，只剩北韓中央通信社（KCNA）仍會加註年號。外界認為，這項做法顯示金正恩不再仰賴先祖餘蔭，將統治權掌握在自己手中的決心。

南韓東國大學北韓學系教授金容鉉指出，金正恩此舉顯示他將就此採取與祖父、父親截然不同的政治與對南韓政策。

與過去強調韓民族、統一的方針不同，北韓政府近期積極抹去「統一」字眼，將南韓稱為「敵對國家」，學者分析，金正恩可能認為這是謀取擁核國戰略地位更有效率的方式。但統一研究院研究委員洪珉指出，金正恩在違背「祖訓」的狀況下，如何將世襲制合理化可能成為另一大問題。

南韓國情院今天報告也提到，據稱正在接受接班人訓練的金正恩之女金朱愛，近期在國內地位似乎更上一層樓。國情院指出，金朱愛露面場合持續擴大，甚至包括勞動黨活動，並接受姑姑金與正、外交部長崔善姬等女性高層的建議輔佐。

北韓先前曾公開的相片中，也能看到金正恩父女在與俄羅斯大使會面場合的合照，加上金朱愛身邊部署專屬保鑣等，可見她的地位更加穩固。