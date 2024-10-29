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日本受害者控Meta放任詐騙廣告 提訴求償283萬美元

中央社／東京29日綜合外電報導
日本多地的受害者今天在5處地方法院同時提起訴訟，向美國資訊公司Meta方面求償約4億3500萬日圓（約283萬美元）。（美聯社）
日本多地的受害者今天在5處地方法院同時提起訴訟，向美國資訊公司Meta方面求償約4億3500萬日圓（約283萬美元）。（美聯社）

社群媒體相繼出現冒用名人資訊勸誘投資的假廣告，日本多地的受害者今天在5處地方法院同時提起訴訟，向美國資訊公司Meta方面求償約4億3500萬日圓（約283萬美元）。

共同社報導，總共30名受害者今天上午在埼玉、千葉、橫濱、大阪、神戶共5處地院同時提訴，要求營運社群媒體臉書（Facebook）、Instagram（IG）的母公司Meta以及Meta的日本法人提供損害賠償，總金額共4億3500萬日圓。

原告有男有女，住在首都圈、關西地區等地，主張Meta疏於調查廣告內容的真實性。

訴狀指出，受害者閱覽臉書等社群媒體上假冒日本富豪前澤友作等名人呼籲民眾投資的假廣告後，以投資的名目匯款到特定帳戶，受騙上當。

原告認為，Meta能夠預知刊登假廣告恐讓用戶遭遇不測，有義務調查廣告內容的真實性，並且不投放這類廣告。

日本放送協會（NHK）、朝日放送（ABC）電視台報導，律師國府泰道擔任原告團的辯護律師團團長，負責在大阪、神戶等地的地院提訴。

國府指出，「社群媒體型態的投資詐騙廣告增加，成為新型犯罪。（原告）認為若Meta仔細審查廣告內容，就可以防止受害」。

國府接著說：「（Meta）身為提供社群媒體服務的企業儘管肩負著社會責任，但是卻無法迴避（受害）令人無法接受。（原告）認為這種情形有法律責任，希望透過訴訟釐清放任假廣告屬於違法」。

另外，國府也批評，「（Meta的）營業額相當於小國家的國家預算，卻沒提供安全的服務，並從有問題的廣告獲得大量收入，是一間相當有問題的企業」。

今年4月Meta的日本法人「Facebook Japan合同公司」已在神戶地方法院遭遇類似訴訟。日本4名受害者當時向神戶地院提訴，要求Meta的日本法人提供約2300萬日圓的損害賠償。

原告律師團預計進一步尋找受害者，並提出追加訴訟。

日本 社群媒體 投資

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