比起首相 日本人更愛大谷「他有名到可以自立教派」
華爾街日報28日分析，美職大聯盟(Major League Baseball，MLB)世界大賽(World Series)原本是美國觀眾的休閒娛樂，由於洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers)日籍球星大谷翔平(Shohei Ohtani)表現傑出，這場賽事在半個地球之外的故鄉日本引發全國瘋狂，熱門程度堪稱「黛安娜王妃加冕典禮乘上100萬倍」。
日本體育新聞媒體「日本體育」(Sports Nippon)記者柳原直之(Naoyuki Yanagihara)的工作，是一年當中有364天要撰寫與大谷翔平有關的一則頭版報導，唯一例外是元旦休假不出報。
「大谷熱」在日本似乎沒有止境，大谷翔平有名到幾乎可以自立教派。他是日本人氣最高的名人，風靡全國，粉絲橫跨不同年齡、性別、政治傾向，甚至吸引其他運動圈的愛好者支持。柳原直之形容：「有些人說，大谷翔平比總理(首相)還受歡迎。」
被喻為「完美之人」的大谷翔平，本周受歡迎熱潮在日本進一步升高，球壇生涯首度進軍世界大賽。曾針對日本棒球出版十本書籍的作家費提斯(Robert Fitts)比喻，熱門程度堪稱「黛安娜王妃加冕典禮乘上100萬倍」。
道奇隊26日與紐約洋基隊(New York Yankees)首戰之前，僅管27日就是重要的國會選舉，但日本主流媒體報導內容大多與大谷翔平有關。為了配合實況轉播時間，酒吧提早開門讓球迷可以觀看上午9點開賽，數以百萬計日本觀眾則在家一邊吃早餐一邊看電視轉播。
漫畫改編的日本超人氣電視動畫「航海王」(One Piece，又名海賊王)最新一季首播延後一周，避開道奇隊27日第二場世界大戰賽程的實況轉播。美職大聯盟這次共發出143張採訪證給日本媒體記者。
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