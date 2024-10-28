我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州女險遭強暴 佯裝點披薩 機警撥打911求救

MLB世界大賽G3／紐約主場開打 洋基2連敗輸不得

比起首相 日本人更愛大谷「他有名到可以自立教派」

記者顏伶如／即時報導
大谷翔平在本季創下50轟50盜紀錄，日本球迷爭睹體育日報的號外。(美聯社)
大谷翔平在本季創下50轟50盜紀錄，日本球迷爭睹體育日報的號外。(美聯社)

華爾街日報28日分析，美職大聯盟(Major League Baseball，MLB)世界大賽(World Series)原本是美國觀眾的休閒娛樂，由於洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers)日籍球星大谷翔平(Shohei Ohtani)表現傑出，這場賽事在半個地球之外的故鄉日本引發全國瘋狂，熱門程度堪稱「黛安娜王妃加冕典禮乘上100萬倍」。

日本體育新聞媒體「日本體育」(Sports Nippon)記者柳原直之(Naoyuki Yanagihara)的工作，是一年當中有364天要撰寫與大谷翔平有關的一則頭版報導，唯一例外是元旦休假不出報。

「大谷熱」在日本似乎沒有止境，大谷翔平有名到幾乎可以自立教派。他是日本人氣最高的名人，風靡全國，粉絲橫跨不同年齡、性別、政治傾向，甚至吸引其他運動圈的愛好者支持。柳原直之形容：「有些人說，大谷翔平比總理(首相)還受歡迎。」

被喻為「完美之人」的大谷翔平，本周受歡迎熱潮在日本進一步升高，球壇生涯首度進軍世界大賽。曾針對日本棒球出版十本書籍的作家費提斯(Robert Fitts)比喻，熱門程度堪稱「黛安娜王妃加冕典禮乘上100萬倍」。

道奇隊26日與紐約洋基隊(New York Yankees)首戰之前，僅管27日就是重要的國會選舉，但日本主流媒體報導內容大多與大谷翔平有關。為了配合實況轉播時間，酒吧提早開門讓球迷可以觀看上午9點開賽，數以百萬計日本觀眾則在家一邊吃早餐一邊看電視轉播。

漫畫改編的日本超人氣電視動畫「航海王」(One Piece，又名海賊王)最新一季首播延後一周，避開道奇隊27日第二場世界大戰賽程的實況轉播。美職大聯盟這次共發出143張採訪證給日本媒體記者。

大谷翔平在本季創下50轟50盜紀錄，日本球迷排隊索取體育日報的號外。(美聯社)
大谷翔平在本季創下50轟50盜紀錄，日本球迷排隊索取體育日報的號外。(美聯社)

日本 大谷翔平 道奇

上一則

婦女和平會議菲國登場 促提升女性和平程序參與度

下一則

以色列禁止聯合國救援機構在境內活動 列「恐怖組織」

延伸閱讀

MLB世界大賽G3／紐約主場開打 洋基2連敗輸不得

MLB世界大賽G3／紐約主場開打 洋基2連敗輸不得
大谷翔平老婆現身台灣？女萬聖節扮「真美子」激像爆紅

大谷翔平老婆現身台灣？女萬聖節扮「真美子」激像爆紅
道奇公布第3戰先發名單 大谷翔平確定出賽 排在第一棒

道奇公布第3戰先發名單 大谷翔平確定出賽 排在第一棒
MLB／大谷左肩半脫臼恢復神速？網傳原來他有練過這神技

MLB／大谷左肩半脫臼恢復神速？網傳原來他有練過這神技

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
以軍稍早宣布已完成對伊朗軍事目標的「精確且針對性」空襲。(歐新社)

報復伊朗行動落幕 以色列：成功挫敗直接威脅

2024-10-25 23:59
在北韓進行的一次軍事訓練中，北韓領導人金正恩與士兵交流。(路透)

烏克蘭情報顯示 俄羅斯軍人對北韓士兵充滿不屑

2024-10-25 10:20
外媒指以色列26日清晨起對伊朗的報復行動已結束。圖為以色列總理內唐亞胡在國防部指揮中心參加會議。(新華社)

以色列對伊朗發動3輪打擊、轟20據點 CNN：報復行動已結束

2024-10-25 23:29

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
華女未掛前車牌 一月被罰三次 原來加州法律有這規定

華女未掛前車牌 一月被罰三次 原來加州法律有這規定