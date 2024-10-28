比起首相 日本人更愛大谷「他有名到可以自立教派」

大谷翔平在本季創下50轟50盜紀錄，日本球迷爭睹體育日報的號外。(美聯社)

華爾街日報28日分析，美職大聯盟(Major League Baseball，MLB)世界大賽(World Series)原本是美國觀眾的休閒娛樂，由於洛杉磯道奇 隊(Los Angeles Dodgers)日籍球星大谷翔平 (Shohei Ohtani)表現傑出，這場賽事在半個地球之外的故鄉日本 引發全國瘋狂，熱門程度堪稱「黛安娜王妃加冕典禮乘上100萬倍」。

日本體育新聞媒體「日本體育」(Sports Nippon)記者柳原直之(Naoyuki Yanagihara)的工作，是一年當中有364天要撰寫與大谷翔平有關的一則頭版報導，唯一例外是元旦休假不出報。

「大谷熱」在日本似乎沒有止境，大谷翔平有名到幾乎可以自立教派。他是日本人氣最高的名人，風靡全國，粉絲橫跨不同年齡、性別、政治傾向，甚至吸引其他運動圈的愛好者支持。柳原直之形容：「有些人說，大谷翔平比總理(首相)還受歡迎。」

被喻為「完美之人」的大谷翔平，本周受歡迎熱潮在日本進一步升高，球壇生涯首度進軍世界大賽。曾針對日本棒球出版十本書籍的作家費提斯(Robert Fitts)比喻，熱門程度堪稱「黛安娜王妃加冕典禮乘上100萬倍」。

道奇隊26日與紐約洋基隊(New York Yankees)首戰之前，僅管27日就是重要的國會選舉，但日本主流媒體報導內容大多與大谷翔平有關。為了配合實況轉播時間，酒吧提早開門讓球迷可以觀看上午9點開賽，數以百萬計日本觀眾則在家一邊吃早餐一邊看電視轉播。