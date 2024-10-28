回扣醜聞重創 自民黨不知反省 還打「選民健忘症」算盤

日本眾議院大選，東京一個投票站，一名穿著萬聖節服裝的婦女帶著孩子準備投票。（路透）

自民黨此次眾院大選遭重創，日媒報導指「政治與金錢問題」是最大主因。

最大在野黨立憲民主黨這次的競選，刻意主打讓選民恢復對日本 政治的信心。該黨主張禁止企業及團體捐贈政治獻金，以及取消政策活動費，就是針對自去年來令自民黨喪失民心的政治與金錢問題，並喊出「政黨輪替才是最大政治改革」口號。

政策活動費是政黨給黨籍政治人物，尤其是黨幹部的政治資金，無需公開用途。

9月自民黨總裁選舉，參選人數九人創新高。日本共同社選前對這九位政治明星或黨內要角所做的問卷調查，其中一題是，若當選總裁並成為首相，對於在政治獻金募款餐券收回扣醜聞中，有報表記載不實行為的黨籍國會議員，是否會拔擢其出任政府和國會要職？結果竟然沒人反對。

這項調查還有一題問到是否應取消政策活動費？結果只有不到半數的四人明確支持。至於是否有必要對這起動搖「黨本」的重大貪腐醜聞重啟調查，九人也是口徑一致回答不需要。

前首相岸田文雄8月宣布放棄連任總裁，主因是「希望透過此次總裁選舉，讓民眾看到改變與新生的自民黨」。在岸田不尋求連任後不到兩周，每日新聞民調 顯示，岸田內閣支持率僅剩二成三，而民調跌跌不休的原因，就是去年11月爆發的收回扣醜聞，以及選民對岸田和自民黨的反省態度及補救作為不滿。

東京新聞報導就直指，總裁選戰明明是參選的九位黨內要角，加強對選民論述自民黨處理涉及該醜聞是否適切的大好機會。但包含最後進入該選戰第二輪的石破和前經濟安保大臣高市早苗在內，九人在辯論會等公開場合的相關發言感覺不到危機感，被批評打「選民有健忘症」的如意算盤。

在自民黨內被歸類為非主流派的石破就任總裁後，雖決定不提名10位有收回扣的黨籍眾議員 ，這些人只能以無黨籍參選，但他不像前首相小泉純一郎，2005年派年輕「刺客」空降到反對他郵政民營化政策的黨籍眾議員選區「踢館」，甚至選前還被日本共產黨機關報「新聞赤旗」揭露，由中央黨部私下給這10人擔任主委的地方黨部2000萬日圓（約13萬美元）補助款。這讓立憲民主黨代表野田佳彥撿到槍，23日痛批石破領導的自民黨根本是欺騙選民。

9月日本自民黨總裁選舉時，和日本現任首相石破茂並稱黨內「三巨頭」的前經濟安保大臣高市早苗及該黨選對委員長小泉進次郎，在大選後的動向備受矚目。

高市與小泉除了鞏固各自的選區，還趕赴全國多地替泛自民黨的眾議員候選人站台助講。有日媒稱高市是下任總裁的最有力人選，有涉及前述醜聞而未獲提名參選的自民黨政治人物揚言，即使當選，除非石破下台、高市上台，他們才會回來。

至於被黨內期待成為選戰看板人物「選舉之顏」的小泉，鑑於大選結果不理想，預料將被黨內問責。不過，負最大責任的當屬石破及幹事長森山裕，在日本社會因「政治與金錢問題」而缺乏對政黨的信任感下，年輕和作為政黨中堅力量的政治人物仍將較受選民青睞。