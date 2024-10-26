我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國籲伊朗「停止反擊以色列」 終結交火循環

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

保護法國宗教遺產 聖母院12月8日重開擬收5歐元

編譯中心／綜合25日電
巴黎聖母院斥資7億歐元修復，將於12月8日重新開放，遊客或需付5歐元入場。（路透）
巴黎聖母院斥資7億歐元修復，將於12月8日重新開放，遊客或需付5歐元入場。（路透）

遭惡火侵襲的法國地標「巴黎聖母院」歷經5年修復，將於12月8日重新開放。法國部長們提議，在聖母院重新開放後向遊客收取5歐元的門票，用於保護法國的宗教遺產。

費加洛報報導，文化部長達提在採訪中說：「在整個歐洲，人們必須付費才能進入這些非凡的宗教建築。」她說，在與巴黎天主教大主教的談話中，她提議「對所有參觀巴黎聖母院的遊客徵收一項象徵性費用，這筆錢將完全用於保護宗教遺產的重大計劃」。

巴黎聖母院在2019年發生大火，經過大規模重建工作後將重新開放。達提估計，對每位遊客收取5歐元的門票，每年將帶來約7500萬歐元(8100萬美元)的收入，「如此一來，巴黎聖母院將拯救巴黎和法國的每座教堂。這將是一個宏偉的象徵。」

她強調，在法國有許多知名建築物，每年都吸引了上萬名遊客前來觀覽，但這些建築物卻處於劣化狀態，因此需要新的資金來源來支援維護工程。

達狄還提到，非歐盟籍人士來法國參觀非宗教地標時，應該支付更多費用，「一位法國遊客跟一名巴西或中國遊客，向羅浮宮（Louvre）支付相同的入場費，這樣是正常的嗎？」

保守派內政部長霍塔尤(Bruno Retailleau)也支持這項提議。他回憶起自己曾花5歐元，參觀巴塞隆納知名教堂聖家堂(Sagrada Familia)。

霍塔尤告訴法國國際廣播電台，「如果我們能用5歐元就能拯救人們珍惜的宗教遺產，那麼收費是值得的，無論他們是否是信徒…這是法國景觀的一部分。」

根據聯合國世界觀光組織數據，法國2023年成為全球第一的旅遊目的地，接待了約1億人次的遊客。

巴黎聖母院 觀光 歐盟

上一則

威尼斯明年擴徵入城費 4至7月共54天多收5歐元

下一則

「我們快沒時間了」世紀末恐升溫3.1℃ 聯合國示警減排

延伸閱讀

巴黎聖母院12月8日重開 擬收5歐元門票

巴黎聖母院12月8日重開 擬收5歐元門票
龍鷹爭霸 陸正改寫美國規則

龍鷹爭霸 陸正改寫美國規則
法國召開黎巴嫩危機國際會議 馬克宏宣布捐款1億歐元

法國召開黎巴嫩危機國際會議 馬克宏宣布捐款1億歐元
馬雲有意入股法國時裝品牌Sézane

馬雲有意入股法國時裝品牌Sézane

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
川普19日出席在賓州拉特羅布舉行的大選造勢。(路透)

內唐亞胡遇襲後致電川普：多虧「無視拜登」以國才能占上風

2024-10-20 03:20

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐