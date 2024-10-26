我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國籲伊朗「停止反擊以色列」 終結交火循環

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

準備停火？以：已摧毀真主黨高層指揮系統 可能停戰

編譯中心／綜合25日電
以軍總參謀長哈萊維表示，以軍與真主黨的作戰有可能徹底結束。(新華社)
以軍總參謀長哈萊維表示，以軍與真主黨的作戰有可能徹底結束。(新華社)

以色列持續與黎巴嫩真主黨交火，以色列國防軍24日發表聲明稱，以軍已「徹底摧毀」黎巴嫩真主黨的高層指揮系統，在北部與真主黨的作戰有可能「徹底結束」。

路透報導，以色列25日清晨向黎巴嫩南部城鎮哈斯拜雅(Hasbaya)發動空襲，以軍稱破壞了境內數十個真主黨目標，包括一個向以色列發射火箭的裝置，以及多個武器儲存設施。而在黎巴嫩南部的戰鬥中，再有4名士兵被殺，至少3名記者死亡，另外另外還有數名記者受傷。

根據黎巴嫩衛生部和地方媒體報導，3名死者為親伊朗的黎巴嫩馬雅丁電視台(Al-Mayadeen)攝影師納賈爾(Ghassan Najjar)、工程師瑞達(Mohamed Reda)，以及真主黨(Hezbollah)的瑪納電視台(Al-Manar)攝影師卡西姆(Wissam Qassem)，當時他們正在媒體下榻的旅館內睡覺。

這是以軍與黎巴嫩真主黨交戰1年以來，造成最多新聞從業人員死亡的襲擊。在此之前，有5名記者在以色列對黎巴嫩的一起攻擊中喪生，其中包括路透社記者阿布杜拉(Issam Abdallah)。

黎巴嫩資訊部長馬卡里(Ziad Makary)指控以軍空襲前沒有發布預警，「這是戰爭罪，在監控與追蹤、加上預謀和計畫後，進行暗殺。」至少有18名來自7家媒體的記者，包括英國天空新聞網(Sky News)、卡達電視台「半島電視台」(Al-Jazeera)和黎巴嫩的廣播員，都住在當地的旅館中。

廣場電視台主管則也指控，以軍轟炸記者是蓄意的，想掩蓋其軍事進攻行為，誓言會繼續報導下去。而以軍公布6名半島電視台記者身分，指控他們跟哈瑪斯有關，曾經擔任哈瑪斯的狙擊手跟訓練協調員。半島電視否認此事，稱以色列捏造事實。

據悉，美國和以色列的談判代表將於卡達首都杜哈(Doha)會面，就新一輪加薩停火談判做準備，談判範圍將涉及釋放人質。

以色列表示，情報機構摩薩德(Mossad)局長巴尼亞(David Barnea)27日將前往杜哈，與美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)和卡達總理會面。

黎巴嫩 以色列 真主黨

上一則

華爾街日報：普亭定期接觸馬斯克 要他別給台灣星鏈

下一則

56國要求天價奴隸賠償金 英王承認痛苦歷史 英相無意賠錢

延伸閱讀

哈瑪斯盼俄敦促巴勒斯坦自治政府 協商戰後加薩治理

哈瑪斯盼俄敦促巴勒斯坦自治政府 協商戰後加薩治理
加薩民防機構：以色列襲中部避難所 至少17人亡

加薩民防機構：以色列襲中部避難所 至少17人亡
哈瑪斯明年3月選新領袖 擬身分保密防暗殺

哈瑪斯明年3月選新領袖 擬身分保密防暗殺
BBC：哈瑪斯明年3月選新領袖 身分擬保密以策安全

BBC：哈瑪斯明年3月選新領袖 身分擬保密以策安全

熱門新聞

來自馬來西亞的英國留學生張嘉欣(音譯)被判謀殺自己新生嬰兒罪名成立。(West Midlands Police)

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

2024-10-25 14:01
以色列國防軍19日公布哈瑪斯已故首領辛瓦去年10月6日攜家帶眷從地下通道前往藏身處的影片，可見辛瓦妻子拎著一款疑似愛馬仕柏金包。(截圖自X/@AvichayAdraee)

哈瑪斯首領辛瓦去年藏匿畫面曝光 妻拎3萬柏金包 兒搬電視食物

2024-10-20 01:50
新加坡建國總理李光耀次子李顯揚2015年在新加坡國立大學文化中心舉行的李光耀葬禮上致悼詞。（路透）

李光耀次子李顯揚獲英國政治庇護 聲稱遭新加坡政府迫害

2024-10-22 06:10
以色列釋出哈瑪斯領袖辛瓦死前最後幾分鐘的空拍畫面。(取自YT)

自家竟成哈瑪斯領袖葬身地 加薩男見辛瓦生前畫面嚇傻：他怎麼會在那

2024-10-20 08:10
秋葵泡水，功效都有哪些？(Pexels)

快看世界／網紅「秋葵水」 健康功效多多？

2024-10-24 16:35
川普19日出席在賓州拉特羅布舉行的大選造勢。(路透)

內唐亞胡遇襲後致電川普：多虧「無視拜登」以國才能占上風

2024-10-20 03:20

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐