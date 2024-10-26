準備停火？以：已摧毀真主黨高層指揮系統 可能停戰

以軍總參謀長哈萊維表示，以軍與真主黨的作戰有可能徹底結束。(新華社)

以色列 持續與黎巴嫩真主黨 交火，以色列國防軍24日發表聲明稱，以軍已「徹底摧毀」黎巴嫩真主黨的高層指揮系統，在北部與真主黨的作戰有可能「徹底結束」。

路透報導，以色列25日清晨向黎巴嫩南部城鎮哈斯拜雅(Hasbaya)發動空襲，以軍稱破壞了境內數十個真主黨目標，包括一個向以色列發射火箭的裝置，以及多個武器儲存設施。而在黎巴嫩南部的戰鬥中，再有4名士兵被殺，至少3名記者死亡，另外另外還有數名記者受傷。

根據黎巴嫩衛生部和地方媒體報導，3名死者為親伊朗的黎巴嫩馬雅丁電視台(Al-Mayadeen)攝影師納賈爾(Ghassan Najjar)、工程師瑞達(Mohamed Reda)，以及真主黨(Hezbollah)的瑪納電視台(Al-Manar)攝影師卡西姆(Wissam Qassem)，當時他們正在媒體下榻的旅館內睡覺。

這是以軍與黎巴嫩真主黨交戰1年以來，造成最多新聞從業人員死亡的襲擊。在此之前，有5名記者在以色列對黎巴嫩的一起攻擊中喪生，其中包括路透社記者阿布杜拉(Issam Abdallah)。

黎巴嫩資訊部長馬卡里(Ziad Makary)指控以軍空襲前沒有發布預警，「這是戰爭罪，在監控與追蹤、加上預謀和計畫後，進行暗殺。」至少有18名來自7家媒體的記者，包括英國天空新聞網(Sky News)、卡達電視台「半島電視台」(Al-Jazeera)和黎巴嫩的廣播員，都住在當地的旅館中。

廣場電視台主管則也指控，以軍轟炸記者是蓄意的，想掩蓋其軍事進攻行為，誓言會繼續報導下去。而以軍公布6名半島電視台記者身分，指控他們跟哈瑪斯有關，曾經擔任哈瑪斯的狙擊手跟訓練協調員。半島電視否認此事，稱以色列捏造事實。

據悉，美國和以色列的談判代表將於卡達首都杜哈(Doha)會面，就新一輪加薩停火談判做準備，談判範圍將涉及釋放人質。

以色列表示，情報機構摩薩德(Mossad)局長巴尼亞(David Barnea)27日將前往杜哈，與美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)和卡達總理會面。